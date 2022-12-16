16-летний днепрянин разработал тест-систему для оценки обоняния после COVID-19

Парень говорит, что очень хочет помогать людям и планирует поступать в медицинский университет.
«Я разработал простой, дешевый и доступный для амбулаторий аналог тест-системы, которой врачи оценивают функции обоняния. Моя разработка состоит из набора растворов с резкими запахами: валерианы, ароматических масел. Для эксперимента привлек две группы людей: абсолютно здоровых и недавно перенесших ковид. Сравнил, как они реагируют на разные запахи и вывел статистику», — рассказал юноша.
Его полезная разработка получила золото Всеукраинского конкурса научно-технических работ InventorUA.
Читайте также:
Автор:
Рф продолжает свой ракетный террор в отношении украинской энергосистемы, и…
Об этом сообщили в Департаменте благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета.
В районе населенного пункта Токмак Запорожской области Силы обороны нанесли…
Министерство цифровой трансформации обновило COVID- сертификаты в приложении "Дія". Теперь…
Рф продолжает свой ракетный террор в отношении украинской энергосистемы, и это утро на Днепропетровщине не стало исключением. В результате, у людей снова началась паника, поэтому на АЗС стали образовываться длинные очереди.
Сегодня, 16 декабря, в Днепре коммунальщики демонтировали памятники Александру Пушкину и Володе Дубинину.
Сегодня, 16 декабря, россияне снова нанесли по Украине массированный ракетный удар.
Из-за массированного ракетного удара большинство областей Украины остались без света.
Сегодня российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине.
Об этом сообщили в Департаменте благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета.
Из-за массированного российского ракетного удара задерживаются некоторые поезда.
Сегодня с утра российские оккупанты терроризируют Украину.
Важная информация!
Сегодня в Днепре из-за атаки россиян приостановили движение по Южному мосту.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!