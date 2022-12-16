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16-летний днепрянин разработал тест-систему для оценки обоняния после COVID-19

Сегодня 16:06
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Днепрянин Иван Зыблий разработал тест-систему, оценивающую состояние обоняния пациентов после COVID-19.

Новости Днепра про 16-летний днепрянин разработал тест-систему для оценки обоняния после COVID-19

Парень говорит, что очень хочет помогать людям и планирует поступать в медицинский университет.

«Я разработал простой, дешевый и доступный для амбулаторий аналог тест-системы, которой врачи оценивают функции обоняния. Моя разработка состоит из набора растворов с резкими запахами: валерианы, ароматических масел. Для эксперимента привлек две группы людей: абсолютно здоровых и недавно перенесших ковид. Сравнил, как они реагируют на разные запахи и вывел статистику», — рассказал юноша.

Его полезная разработка получила золото Всеукраинского конкурса научно-технических работ InventorUA.

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