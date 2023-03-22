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  • 10 малоизвестных фактов о реке Днепр: тут живет самый большой грызун Евразии и лежат казацкие сокровища

10 малоизвестных фактов о реке Днепр: тут живет самый большой грызун Евразии и лежат казацкие сокровища

Сегодня 14:06
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Сегодня отмечается Всемирный день водных ресурсов. 97% воды на всей Земле – это морская вода, которую нельзя пить. Еще 2% пресной воды находится в форме ледовиков или глубоко под землей, для потребностей людей остается только 1% всей воды, что есть на планете. Стран, где есть богатые водные ресурсы не так уж и много, и Украина – одна из них. У нас протекает Дунай, Днистер, Южный Буг, Сиверский Донец, но конечно же самая известная и самая длинная река – Днепр. В честь нее назван и наш город. Журналисты dnepr.info собрали малоизвестные факты о Днепре.

Новости Днепра про 10 малоизвестных фактов о реке Днепр: тут живет самый большой грызун Евразии и лежат казацкие сокровища

Река появилась порядка 6 млн лет назад, после изменения уровня палеоген-неогенового моря. В разное время Днепр назывался по-разному: Борисфен, Данаприс, Славутич.

Общая длина реки составляет 2201 км, до строительства водохранилищ она была чуть больше- 2285 км.  Это четвертая по длине река в Европе. В пределах Украины она составляет 981 км, а площадь бассейна почти 292 км кв. Это всего на 10 км кв меньше, чем площадь всей Италии.

Помимо Днепропетровщины река протекает через 7 регионов Украины: Черниговскую, Черкасскую, Киевскую, Кировоградскую, Полтавскую, Запорожскую, Херсонскую области. Пересекает ее почти полсотни мостов.

Первый понтонный мост через Днепр был построен в XII веке. Первый капитальный – в 1853, находился в Киеве, но был полностью разрушен в 1920 году.

Новости Днепра про 10 малоизвестных фактов о реке Днепр: тут живет самый большой грызун Евразии и лежат казацкие сокровища

В Днепре водится почти 70 видов рыб, но их популяция и разнообразие с годами становится все меньше. Также в реке «живут» 2 вида раков – длиннолапый и толстопалый. Помимо них водится самый большой грызун Евразии – речной бобр. Охотится на него запрещено. Также тут обитает речная выдра и норка.

Новости Днепра про 10 малоизвестных фактов о реке Днепр: тут живет самый большой грызун Евразии и лежат казацкие сокровища

Согласно легендам, на дне реки лежат сокровища казацкого атамана Ивана Подковы. Возвращаясь из военного похода в Стамбул на лодках, казак перевозил статую золотого коня, но не смог переправиться через пороги, и лодка с трофеем затонула.

На дне реки в местах, где были пороги дайверы обнаружили остатки христианского храма, оружие, посуду и скелеты животных.

Раньше в Днепре было 9 порогов, каждый имел свое имя. Самый шумный и известный – Ненасытец, но были еще Кодацкий, Сурской, Лоханский, Звонецкий, Вовниговский, Будильский, Лишний и Вольный. Часть из них проходила по территории нашей области.  При Кодацком пороге возникло первое поселение днепровских лоцманов, которые переправляли людей с одного берега реки на другой. Лоцманы были освобождены от налогов и рекрутерства.

Новости Днепра про 10 малоизвестных фактов о реке Днепр: тут живет самый большой грызун Евразии и лежат казацкие сокровища

На реке расположены около 500 водохранилищ. До 1930-х годов на их месте была земля.  Так, при создании Днепровского водохранилища было затоплено 16 тыс га, из которых 14% это была пашня, также под водой оказался мост, часть железной дороги, большое количество деревьев и кустов, 56 населенных пунктов.

Новости Днепра про 10 малоизвестных фактов о реке Днепр: тут живет самый большой грызун Евразии и лежат казацкие сокровища

Если сейчас ничего не начать предпринимать для сохранения реки, то к 2070 году Днепр может стать мельче в два раза. Всему виной – глобальное потепление и загрязнение воды промышленными стоками, химикатами и бытовыми отходами, а также нарушение правил застройки у воды.

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Новости Днепра про 10 малоизвестных фактов о реке Днепр: тут живет самый большой грызун Евразии и лежат казацкие сокровищаУкраїнська Новости Днепра про 10 малоизвестных фактов о реке Днепр: тут живет самый большой грызун Евразии и лежат казацкие сокровищаРусский

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