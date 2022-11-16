Вулиці Незламна та Хутірська – нові перейменування у Дніпрі
Вулиці Незламна та Хутірська – нові перейменування у Дніпрі
Сьогодні 14:00
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У Дніпрі змінили назви ще 7 топонімів.
Більшість нових найменувань тепер пов’язані безпосередньо з історією міста. Рішення про перейменування топонімів ухвалили на 29-й черговій сесії міськради 16 листопада, яку провели дистанційно у форматі zoom-конференції.
Тепер більшість нових найменувань пов’язана безпосередньо з історією Дніпра:
просп. Пушкіна (Чечелівський та Центральний р-ни) відтепер Лесі Українки.
Вул. Новгородська (Самарський р-н) – Хутірська.
Вул. Арбатська (Чечолівський р-н) – Арабатська.
Вул. Петрозаводська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Незламна.
Вул. Космонавта Комарова (Соборний р-н) – Олександра Кукурби (український військовослужбовець, льотчик-штурмовик, майор Повітряних сил Збройних Сил України, учасник російсько-української війни. Герой України (2022), лицар ордена Богдана Хмельницького І, ІІ, ІІІ ступеня).
Вул. Магнітогорська (Шевченківський р-н) – Пасічна.
Сквер Євгена Клочка (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Максима Семенова (засновник та президент Дніпровської асоціації велосипедистів та Дніпровської асоціації екстремальних видів спорту).
Загалом у рамках дерусифікації у місті перейменовано понад 100 топонімів.
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