Вулиці Незламна та Хутірська – нові перейменування у Дніпрі

У Дніпрі змінили назви ще 7 топонімів.

Більшість нових найменувань тепер пов’язані безпосередньо з історією міста. Рішення про перейменування топонімів ухвалили на 29-й черговій сесії міськради 16 листопада, яку провели дистанційно у форматі zoom-конференції.

Тепер більшість нових найменувань пов’язана безпосередньо з історією Дніпра: просп. Пушкіна (Чечелівський та Центральний р-ни) відтепер Лесі Українки.

Вул. Новгородська (Самарський р-н) – Хутірська.

Вул. Арбатська (Чечолівський р-н) – Арабатська.

Вул. Петрозаводська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Незламна.

Вул. Космонавта Комарова (Соборний р-н) – Олександра Кукурби (український військовослужбовець, льотчик-штурмовик, майор Повітряних сил Збройних Сил України, учасник російсько-української війни. Герой України (2022), лицар ордена Богдана Хмельницького І, ІІ, ІІІ ступеня).

Вул. Магнітогорська (Шевченківський р-н) – Пасічна.

Сквер Євгена Клочка (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Максима Семенова (засновник та президент Дніпровської асоціації велосипедистів та Дніпровської асоціації екстремальних видів спорту).

Загалом у рамках дерусифікації у місті перейменовано понад 100 топонімів.

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