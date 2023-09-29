Урожай, зерновий коридор та розмінування: на Дніпропетровщині в рамках Конгресу обговорили проблеми аграріїв

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Під час обласного засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України під головуванням начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака учасники обговорили важливі питання регіону.

Йшлося зокрема і про сільськогосподарське виробництво, збір та реалізацію урожаю та розмінування земель територіальних громад.

Начальниця Синельниківської районної військової адміністрації Світлана Назарчук розповіла, що на території району працює 1120 сільгосппідприємств, а площа обробітку становить 520 тис га. Попри те, що Синельниківщина потерпає від частих ворожих обстрілів, аграрії ні на мить не припиняють роботу, а район є одним з тих, де виробляють найбільше продукції.

Як повідомила Світлана Назарчук, спільними зусиллями обласної військової адміністрації, ДСНС не розмінованими станом на вересень 2023 залишаються лише 246 га землі у порівнянні з 2500 га на початку цього року.

Як розповів очільник ДСНС області Юрій Корецький, землі сільськогосподарського призначення, які знаходяться у 20-ти кілометровій зоні від бойових дій не включаються до першочергового розмінування.

“Піротехніками здійснюється рекогностування і готуються пропозиції щодо розмінування. Працюємо по індивідуальних заявках. Там, де це можливо у Синельниківському районі, ми це вирішимо”, – повідомив Юрій Корецький.

За його словами, 90% особового складу задіяно на деокупованих землях інших областей. За короткий термін вдалося сформувати сім нових саперних бригад, триває набір ще трьох груп.

Цьогоріч Синельниківський район зібрав понад 400 тис тонн зерна. Продовжується збір цьогорічних врожаїв – соняшник, кукурудза. Зібрано по 35% цих культур.

Наприклад, підприємство аграрія Віктора Дубовика працює понад 25 років і обробляє 3 тис га землі. Штат налічує 45 працівників, 10 з яких – на фронті. Однак, як розповів Віктор Дубовик, допомагають місцеві. Натомість – підприємство допомагає лагодити дороги громади та фінансово підтримує Сили оборони України. Лише у цьому році переказали 1 млн грн, за які придбано пікапи та дрони.

За словами аграрія, головна проблема у цьому році – це відсутність зернового коридору.

“Раніше ми вивозили зерно на Одесу, Рені, зараз більшість на кордон із Польщею. Це ускладнена логістика. Доставка виходить дуже дорога. Ми втрачаємо на цьому великі кошти”, – звернувся до учасників Конгресу Віктор Дубовик.

Також аграрій подякував Президенту Володимиру Зеленському та Уряду за впровадження пільгового кредитування. Завдяки цьому фермери змогли зібрати урожай та провести посівну кампанію, аби забезпечити регіон, Україну, світ продукцією і у наступному році.

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