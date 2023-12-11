У Дніпрі цього року відремонтували понад 700 тис. квадратних метрів зруйнованого дорожнього покриття

Мешканці Дніпра вдячні за оновлені дороги.

У Дніпрі цього року відремонтували більше ніж 700 тис. квадратних метрів зруйнованого дорожнього покриття. Це магістральні, внутрішньоквартальні дороги, пішохідні зони.

За словами начальника управління інфраструктури департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР Дмитра Коробова, цьогоріч виконано багато ремонтів дорожнього покриття, оскільки торік діяла постанова Кабміну № 590, яка забороняла це робити. Головну увагу приділено магістральним дорогам – там, де курсує громадський транспорт.

«Ремонти зробили у різних районах міста, зокрема й на правому та лівому березі. Це і просп. Миру, бульвар Слави, де застосували комплексний підхід. Зробили нове дорожнє, тротуарне покриття, пониження бордюрів, велодоріжки, тактильну плитку тощо. Також на вул. Робочій замінили верхній шар зруйнованого асфальтобетонного покриття площею близько 80 тис. квадратних метрів. При ремонті вул. Робочої ще й оновили тротуар на прилеглій вулиці Національної Гвардії. На вул. Кавалерійській теж зробили дорогу. А також і внутрішньоквартальні проїзди у районі згаданих вулиць», – зазначив Дмитро Коробов.

При ремонтах внутрішньоквартальних доріг у місті теж застосували комплексний підхід. Цього року зробили понад 60 локацій. Приділили увагу і оновленню пішохідних зон, зокрема й у нагірній частині міста, де жвавий рух пішоходів.

«При таких ремонтах теж дотримувалися безбар’єрності. По вул. Сергія Єфремова, пров. Євгена Коновальця припідняли пішохідні переходи, аби автомобілі знижували швидкість. У цілому об’єкти для ремонту доріг обирали ті, які вже давно не ремонтували, була аварійна ямковість. Щодо внутрішньоквартальних доріг, то відпрацювали відповідні заявки від мешканців міста за 2021 рік», – додав Дмитро Коробов.

Дніпрянка Яна схвалює ремонти доріг у місті.

«Як добре, що у місті комплексно ремонтують дороги. Пересуваюсь різними районами. Як водійці мені ці роботи видно. Наприклад, гарно зробили і вулицю Робочу. Тепер зручно тут їздити. Ще й багато дворів зробили. Підтримую виконання таких дорожніх робіт, адже це не лише комфорт, а й безпека», – підкреслила Яна.

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