У Дніпрі під час благодійного забігу «Mykolaychiky Charity Run» збирали кошти для допомоги Михайлу Буту

У новорічних костюм, казкових образах завітали учасники на благодійний забіг у Дніпрі «Mykolaychiky Charity Run»

У Дніпрі до Дня Святого Миколая відбувся вже традиційний благодійний забіг «Mykolaychiky Charity Run». Бігова акція організована громадською організацією «Старт Дніпро» за підтримки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Головна мета цьогорічного благодійного забігу – збір коштів на допомогу 19-річному Михайлу Буту, який хворіє на ДЦП. Нині хлопець готується до складної операції, яка коштує 60 тис. грн.

«Кожного разу забіг миколайчиків – це благодійна подія. У попередні роки збирали кошти і на допомогу дітям-сиротам, дитячим фондам. Цього разу збираємо кошти на допомогу Михайлу Буту, який має важку форму ДЦП і готується до операції. Тож нашою великою біговою спільною міста зробили ще одну гарну справу», – сказав виконавчий директор громадської організації «Старт Дніпро» та івент-директор заходу Павло Балабанов.

За словами співзасновниці клубу «Старт Дніпро» Марини Філатової, попри складні часи в країні все ж важливо проводити такі заходи і долучатися до них: «Аби згуртуватися усім разом для благодійної, доброї справи. А ще – отримати задоволення від бігу, гарний настрій. Сьогодні пробігла «п‘ятірочку».

«Вже восьмий рік поспіль проводиться у місті такий благодійний забіг. Захід організований у співпраці з різними службами. Є поліція для охорони правопорядку, швидка допомога. Кожен учасник отримає на фініші медаль. А переможці та призери — ще й крутезні призи та подарунки від управління спорту та спонсорів», – зазначив заступник директора департаменту, начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики ДМР Олександр Осипов.

Родзинка «Mykolaychiky Charity Run» у тому, що учасники долучаються до бігової події у новорічних костюмах чи різних образах, зокрема й казкових.

Учасник забігу волонтер Станіслав прийшов на захід у костюмі Санти.

«Для мне це вже третій забіг миколайчиків. А в цілому, неодноразово брав участь у марафонах та різних бігових подіях у Дніпрі. Зараз основна волонтерська діяльність направлена на допомогу ЗСУ. Це головна наша ціль. Однак, потрібно не забувати, що є й ті, хто потребують допомоги, зокрема, й діти. Сьогоднішній захід, власне, і покликаний допомогти хлопцю», – додав Станіслав.

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