У Дніпрі на теплорозподільчих пунктах продовжують встановлювати генератори

На теплорозподільчих пунктах Дніпра продовжують встановлювати генератори на випадок тривалих відключень

У Дніпрі намагаються зробити так, аби тепло та вода в оселях містян були і у разі блекаутів. Для цього на теплорозподільчих пунктах встановлені потужні генератори. Вони мають забезпечити безперервне подання води та тепла до осель мешканців у разі довготривалого відключення світла.

«На одному з міських житломасивів – 9 ТРП. Генератори встановлені та підключені до 7 з них. Це забезпечить безперервне подання води, тепла до осель мешканців при довгострокових відключеннях світла. Тривалість автономної роботи системи прорахувати важко, але це в середньому 6 годин», – зазначив начальник теплової дільниці КП «Теплоенерго» Сергій Агруч.

На теплорозподільчих пунктах Дніпра працюють генератори потужністю 800 кВт та 1мВт. На балансі КП «Теплоенерго» 374 котельні і понад 50 теплорозподільчих пунктів. Забезпечити всі об’єкти альтернативними джерелами енергії вкрай важко. Однак, фахівці продовжують цей процес і під час опалювального сезону. Це дозволить системі опалення забезпечити циркуляцію та уникнути розмерзання під час аварійних або тривалих відключень світла. Важливо розуміти, що генератор не може працювати цілодобово. Година його роботи потребує 100-200 літрів дизеля у залежності від потужності та навантаження. На деяких об’єктах теплопостачання стоять 2-3 генератори. Їх вмикають у разі гострої потреби.

Українська

Автор: