Санкції від КРАIЛ та анулювання ліцензії у 3 організаторів азартних ігор та лотерей

Чому КРАIЛ відкликала ліцензії в онлайн казино та БК? Казино та букмекери, діяльність яких контролюється в Росії. Які казино перебувають під загрозою закриття?

У яких казино КРАIЛ відкликала ліцензію

З 2021 року в Україні працює спеціальна Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, яка видає ліцензії та стежить за роботою казино. Експерти розповіли в Westnews , що на черговому засіданні КРАIЛ ухвалила рішення про анулювання ліцензій 3 азартних майданчиків, які працюють онлайн. Доведено, що контроль за діяльністю цих компаній здійснюється резидентами росії. У зв’язку з війною, яку росія розв’язала проти України, діяльність російських компаній у країні заборонена.

Кого позбавили ліцензії

Комісія ухвалила рішення про анулювання одразу чотирьох ліцензій. Але введені санкції стосуються лише трьох компаній, адже одна мала одразу два типи дозволу: на організацію азартних ігор та на букмекерську діяльність. До списку казино увійшли такі бренди:

ТОВ «ДЖОКЕР ЮА» – Комісія відкликала ліцензію на ведення діяльності щодо організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; ТОВ «ПЛЕЙ ФАН ІНВЕСТМЕНТ» – було відкликано ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; ТОВ «ПЛЕЙ ФАН ІНВЕСТМЕНТ» – КРАIЛ анулювала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності; ТОВ «АЛЬФАГЕЙМ» – було відкликано ліцензію на ведення діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

У КРАIЛ зазначили, що за результатами аналізу інформації, яку було подано Службою безпеки України та Національною поліцією міста Київ щодо представлених суб’єктів господарювання, виявили недостовірні дані у документах, які подали суб’єкти господарювання для отримання дозвільного документа. Це стосується насамперед інформації або довідок про те, що одержувачі ліцензій не діють на користь резидентів іноземних держав, які причетні до збройної агресії проти України.

Детальніше ліцензія КРАІЛ чи міжнародних регуляторів: як обрати он л айн-казино

Подальша робота КРАIЛ

Анулювання ліцензії зазначених трьох компаній – правильне рішення. Але таких дій недостатньо з боку Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. З офіційними документами КРАIЛ продовжують легально працювати інші компанії, які мають російські зв’язки.

Крім зазначених компаній, в Україні працює ще щонайменше кілька казино.

КРАIЛ почала активно діяти щодо казино з російським корінням ще у квітні 2022 року. Тоді комісія не просто відновила свою роботу, а й видала перший дозвільний документ російському букмекеру 1xBet. Вже 7 вересня КРАIЛ оголосила, що компанія 1Xbet була позбавлена ​​ліцензії. Протягом 6 місяців тривали численні розслідування журналістів і навіть президент України наголосив на тому, що 1XBet — російська компанія. У КРАIЛ нарешті зібрали всі докази та відкликали ліцензію. Така складна процедура продовжуватиметься з кожною російською компанією. Відомо, що журналісти знаходять кілька десятків казино, які вже отримали ліцензію КРАIЛ та продовжують працювати в росії, але сама комісія блокує роботу кількох операторів.

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