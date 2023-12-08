«Нещодавно пересувався на милицях, а нині може бігати»: у реабілітаційному центрі Дніпра щодня роблять неможливе

Дніпро залишається надпотужним хабом допомоги військовим.

У місті працює сучасний реабілітаційний центр, в якому фахівці щодня роблять неможливе та у прямому сенсі ставлять на ноги наших поранених оборонців. З ними працює мультидисциплінарна команда, яка складається з лікарів фізичної реабілітації, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, логопедів та психологів.

Один з пацієнтів центру – воїн Віталій. Чоловіку 34 роки. У ЗСУ служить з 27 лютого 2022 року. Каже, хотів піти 24-го, але було не пробитись – забагато охочих. На лікування потрапив три тижні тому, після підриву на ворожій міні. Це сталось на Донецькому напрямку під час бойового завдання. У сутінках не розгледів ворожий снаряд і зачепив його. Розповідає, за короткий строк перебування на реабілітації відчуває неабиякий прогрес.

«Результати мене вражають. Коли я сюди потрапив, то при пересуванні про всяк випадок брав із собою милиці. Ходив недалеко і повільно. Зараз я впевнено і швидко пересуваюсь. Не використовую милиці взагалі. Я роблю вправи, які розвивають амплітуду руху пошкоджених з’єднань, стопи, аби вона почала рухатися так, як було до травми. Зараз ми робимо упор на силові вправи, розминку та поліпшення координації», – поділився Віталій.

Після завершення лікування військовий хоче повернутися до своєї бойової частини. У залежності від свого стану планує або продовжувати виконувати бойові завдання, або навчатиме новобранців. Неабияк з реабілітацією Віталію допомогла вмотивованість, каже фізичний терапевт В’ячеслав, який працював з бійцем.

«У Віталія мінно-вибухова травма гомілково-ступневого суглобу. Ми багато працювали над відновленням амплітуди руху цього суглобу. Окрім цього, у пацієнта є проблема з рубцями, які постійно стягують стопу. Ми використовуємо масажні техніки для зменшення болю. Зараз вже є покращення – Віталій може навіть бігати в помірному темпі. Самостійно пересувається сходами. Амплітуда руху майже повністю відновилась, зменшився біль. За кілька тижнів роботи це дуже гарний результат», – прокоментував фізичний терапевт В’ячеслав.

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