Мешканці будинку по просп. Героїв, 30 вдячні за ремонт системи опалення та холодного водопостачання

Нові труби опалення та холодної води: черговий по місту перевірив виконання доручення мера щодо оновлень у житловому фонді Дніпра.

У багатоквартирному будинку за адресою: просп. Героїв, 30 ремонтують системи опалення та холодного водопостачання. Нині роботи тривають в 11-му та 12-му під’їздах. Після цього такі ж ремонти виконають з 1 по 6 під’їзди.

«Ми дуже раді, що нам лагодять такі важливі комунікації, як опалення та холодне водопостачання. Була вже аварійна ситуація. Траплялися пориви, а відтак – у підвалі стояла вода. Зараз ремонтують комплексно. Замінюють труби, арматуру. Систему водопостачання вже зробили у нашому під’їзді. Зараз бригада виконує ремонт системи опалення. Дуже добре, що місто приділяє увагу аварійним комунікаціям у житловому фонді, їх ремонтує», — підкреслила мешканка будинку № 30 на проспекті Героїв Людмила Кузнецова.

Старі труби у будинку замінюють на сучасні поліпропіленові. Вони експлуатуються набагато довше.

«Ремонт виконуємо комплексно, тобто замінюємо не лише труби, а й запірну арматуру, лежаки та інші комунікації опалення та водопостачання. На рамках управління встановлюємо нові засувки. Роботи в 11 та 12 під’їздах почали виконувати минулого тижня. Сьогодні вже плануємо закінчити», — розповів бригадир Артем Назілін.

Проінспектував виконання ремонтних робіт у підвалі багатоповерхівки директор департаменту житлового господарства ДМР Сергій Файфер. Він 7 лютого є черговим по місту.

«Мешканці будинку звернулися до міського голови Бориса Філатова щодо ремонту згаданих комунікацій у підвалі дому. Взяли заявку у роботу і виконуємо ремонт. Переконався, що бригада працює за графіком. Продовжуватимемо ремонтувати житлові будинки, усуваючи аварійність комунікацій», — додав Сергій Файфер.

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