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Мер Дніпра розказав, як зміниться проспект Миру після реконструкції

Сьогодні 18:00
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Реконструкція проспекту Миру нині одна з найбільших у місті.

Новости Днепра про Мер Дніпра розказав, як зміниться проспект Миру після реконструкції

Це важлива дорога для мікрорайонів житломасиву Лівобережний, де проходить багато маршрутів міського транспорту. Востаннє проспект ремонтували майже три десятиліття тому. Зараз тут триває комплексне оновлення. Уздовж всієї дороги обабіч вже встановили нові бордюри зі спеціальними заниженнями. Необхідні елементи доступності передбачені і для тротуарів.

Комунальники продовжують асфальтувати проїжджу частину, а ще міняють зовнішнє освітлення та приводять до ладу дощову каналізацію.

Новости Днепра про Мер Дніпра розказав, як зміниться проспект Миру після реконструкції

«Десь тридцять років проспект не ремонтувався. Робили «картами», ями латали. Та щоб зробити повністю все — з 1996 року це вперше. Тому до кінця квітня потрібно закінчити дорожнє покриття. Після цього десь на початку травня почнемо вже ремонтувати тротуари — з тактильною плиткою. Обличчя проспекту Миру зміниться дуже суттєво», — сказав Філатов, наголосивши, що наступного місяця також проінспектує будівництво тротуарів.

Рішення ремонтувати поетапно — спочатку дорога, потім тротуари — ухвалили, аби мінімізувати незручності для містян на час робіт.

Крім цього, понад сотні старих ліхтарів на проспекті вже замінюють сучасними світлодіодними світильниками. Тут також прочищають зливові мережі після зими та приводять до ладу дощоприймачі, адже від забудови житломасиву (за радянських часів) цю систему зробили закільцьованою.

Містяни ремонтом приємно здивовані. Кажуть: чекали давно, тож дуже задоволені, що навіть у такий непростий час у Дніпрі дбають і про людей, і про вулиці.

«Машини мають їздити нормальними дорогами. Ми маємо ходити нормальними дорогами. Я дуже позитивно до цього ставлюся. Бо в місті відбувається благоустрій, і це добре», — коментує перебіг ремонту місцева мешканка Наталя Степанівна.

Дніпрянка пані Валентина переконана, що оновлений проспект буде зручним і для людей елегантного віку: «Задоволені дорогою. Щоб було ходити нам добре, особливо стареньким, — щоб ходили і не спотикалися. Чудово, дорогу треба робити».

Новости Днепра про Мер Дніпра розказав, як зміниться проспект Миру після реконструкціїУкраїнська

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