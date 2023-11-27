Матеріальна допомога на відновлення житла у Дніпрі є найбільшою у порівнянні з іншими містами України

Разом - до Перемоги!

Приватний будинок по вул. Незамаївській (раніше – Шишкіна). У вересні 22-го у помешкання по сусідству прилетіла ворожа ракета. Вибуховою хвилею пошкодило й інші оселі, серед яких і ця.

«Ракетний удар був уночі. У нашому будинку знесло дах, пішли тріщини по стінах, вибило вікна та двері. Представники департаменту соціальної політики обходили всі пошкоджені подвір’я, давали контакти, розповідали, куди звертатися по допомогу, як написати заяву, які потрібні документи тощо. Ми врешті це і зробили, написали заяву, зібрали документи, довідки. Звичайно, що це забрало певний час. Допомогу отримали наприкінці лютого 2023-го. На сьогодні відновили 95 % пошкоджень будинку. Залишились лише косметичні моменти, як-то переклеїти шпалери. Словом, всі основні роботи вже завершені», – розповіла Наталія Онищенко, жителька постраждалого будинку.

У Дніпрі мешканці осель, які зазнали руйнувань через ракетні атаки рф, відбудовують своє житло коштом міста. Допомогу в таких випадках надає департамент соціальної політики. Розмір відшкодування завжди індивідуальний. Він залежить від ступеню руйнації будинку.

«Більше ніж рік у Дніпрі працює програма комплексної підтримки постраждалих від ракетних обстрілів. Ми надаємо матеріальну допомогу громадянам, в яких постраждало житло або майно від повномасштабної збройної агресії рф. Ми зробили максимально просту процедуру подання документів. Адміністрація району складає акт обстеження пошкоджень, потім мешканець цього житла приходить до нашого управління з цим актом з правоустановчими документами. Якщо є, то можна додати кошторис, чеки, які людина сплатила за відновлення житла. Після цього комісія визначає розмір матеріальної допомоги, яка може бути виділена з міського бюджету», – зазначила начальниця управління соціального захисту департаменту соціальної політики ДМР Ірина Максименко.

У Дніпрі від початку повномасштабного вторгнення рф 683 домогосподарства отримали матеріальну допомогу від міста на відновлення житла. На загальну суму – 130 млн грн. Матеріальна допомога передбачає відновлення помешкання до придатного стану – заміна вікон, дверей, даху тощо. Виплати від міста не покривають витрат за пошкоджену, знищену техніку, меблі тощо.

Надати документи для отримання відшкодування за пошкоджене житло можна в управлінні соціального захисту департаменту соціальної політики ДМР за адресою: вул. Шевченка, 11. Отримати консультацію щодо отримання такої допомоги можна за телефоном (068) 913 46 88.

Українська

Автор: