Лікарі різних областей України з’їхалися до Дніпра, аби вивчити досвід доказової реабілітації великої міської лікарні

У міській клінічній лікарні Дніпра працює потужний центр реабілітації, який є одним з найкращих в Україні.

Тут використовують лише науково обґрунтовані методи, а пацієнтів активно залучають до процесу відновлення — допомагаючи сформувати чіткі та досяжні цілі процесу. «Ми ніколи не приховували, що Дніпро завжди хоче бути першим. У нас були дуже великі амбіції ще до повномасштабної війни. І зараз Дніпро є форпостом української державності, суверенітету. Це не лише потужний медичний хаб, а й промисловий та військовий. Нам є що розказати, чим поділитися. Ми пишаємося нашими реабілітологами», — наголошує мер Дніпра Борис Філатов.

За три роки роботи центр допоміг декільком тисячам людей — військовим і цивільним. Більшість з них проходила курс уже після початку повномасштабного вторгнення. Над лікуванням тут працює мультидисциплінарна реабілітаційна команда. Це лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні та ерготерапевти, а також терапевти мови та мовлення, психологи, медичні сестри і протезист-ортезист.

Аби поділитися досвідом з іншими містами, Дніпро приєднався до проєкту «Реабілітація травм війни» (за підтримки Швейцарії, Європейського Союзу та «Nova Ukraine») та прийняв воркшоп для лікарів з інших регіонів. Це один з кроків до побудови спроможної системи реабілітації по всій країні.

«Лікарня показує дуже високі результати з відновлення людей, допомоги повернутися їм після поранень, важких хвороб до повноцінного життя і оплачуваної роботи — що і є нашою основною метою реабілітації. Тому невипадково саме ця лікарня була обрана, аби сюди прибули фахівці з реабілітації з інших лікарень країни», — підкреслила радниця-уповноважена Президента України з питань безбар’єрності Тетяна Ломакіна. Вона додала, що результат медзакладів Дніпра це також набуття найкращих практик від іноземних фахівців. Загалом на спільну конференцію з’їхалися 10 команд медичних фахівців із Житомирської, Київської, Тернопільської, Черкаської, Івано-Франківської, Одеської та інших областей.

«Отримати матеріали для навчання неважко. Та одна річ, коли ми сидимо і через екран комп’ютера чи смартфона слухаємо. Інша — коли ми фізично присутні. Ми збільшуємо рівень комунікації між різними закладами. Зустрічі даного формату — навчання, конференції — вони дуже важливі, щоб ми мали цілісну картину», — переконаний лікар фізичної реабілітаційної медицини з Івано-Франківщини Назарій Гривул.

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