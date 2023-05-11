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  • Консультативна місія ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України має намір розширити присутність у Дніпрі

Консультативна місія ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України має намір розширити присутність у Дніпрі

Сьогодні 15:06
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11 травня мер Дніпра Борис Філатов провів зустріч з представниками Консультативної місії Євросоюзу з реформування сектору цивільної безпеки України. Її мета — допомагати реформам у відповідному напрямі своїми консультаціями та практичною підтримкою.

Новости Днепра про Консультативна місія ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України має намір розширити присутність у Дніпрі

«Я розумію велике навантаження на ваших плечах — щоб з цим справлятися, потрібно багато контролю та координації. Тому ми розглядаємо розширення присутності місії у Дніпрі. Це політичне рішення з Брюсселя. Моя робота стосується більше стратегічних консультацій. Ми хотіли б використовувати ваші знання, досвід та фахівців, аби у кооперації з нашими це призвело до результату», — сказав керівник мобільного підрозділу (Данія) Ове Уруп-Мадсен у розмові з Борисом Філатовим. 

Так основна підтримка стосуватиметься сектору цивільної безпеки. Зокрема, очікуються тренінги й зустрічі з різними профільними фахівцями, а також поглиблення координації з міськрадою, громадським суспільством та поліцією. 

«Дніпро залишається ключовим гуманітарним хабом. Ми посідаємо перше місце по переселенцях в країні. Це дуже велике навантаження на інфраструктуру та міський бюджет, тож ми раді приймати допомогу», — наголосив Філатов.

Новости Днепра про Консультативна місія ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України має намір розширити присутність у ДніпріУкраїнська

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