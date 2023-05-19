Головні способи торгівлі на криптовалютній біржі

Корисна інформація!

Інвестування в криптовалюту – один із найприбутковіших способів заробітку. Якщо порівняти курс біткоїна сьогодні з його вартістю в минулому, то можна зрозуміти, що від кількох центів він виріс до 28 тисяч доларів, і це ще не межа.

Тому навіть зараз можна придбати найпопулярнішу крипту, що в майбутньому призведе до примноження коштів. Ще вигідніше займатися трейдингом на криптовалютній біржі.

Перші кроки

Головне правило трейдингу – серйозне відношення до справи. Будь-які відступи від вибраної стратегії чи інші непродумані кроки призводять до втрати частини заощаджень. Новачкові варто розпочати не з покупки крипти, а з вивчення теоретичної бази. Трейдер будь-якого рівня має добре володіти термінологією та основними поняттями торгів на біржі.

Сучасні біржі, такі як Binance, пропонують для своїх користувачів такі корисні безплатні матеріали. Коли вивчення теорії закінчене, то можна спробувати власні сили в демонстраційному режимі. Для цього не потрібно інвестувати: в демо-акаунті початківець може спробувати застосувати отримані знання на практиці, використати одну з вивчених стратегій.

Далі можна сміливо переходити до реєстрації та створення криптовалютного гаманця. Обов’язковий етап – процедура верифікації. В ході верифікації необхідно бути завантажити копії певних документів. Ця процедура необхідна, щоби виключити можливість шахрайства.

Особливості торгівлі криптою

Після інвестування в певні криптовалюти переходять до вибору стратегії. Зазвичай це дейтрейдинг (торгівля всередині дня) або ходл (тривала гра). При виборі першого методу краще за все зберігати крипту прямо на біржі, адже вона потрібна для роботи постійно. Це зручніше, але менш безпечно, тому після отримання прибутку рекомендується вивести його в гаманець.

Одне з головних питань новачка – яку криптовалюту краще вибрати. Всі чули про біткоїн та ефір, але не в кожного є змога придбати ці монети. Крім того, є кілька перспективніших варіантів. Початківцям краще за все звернути увагу на:

Cardano;

Tether;

Solana;

Dogecoin тощо.

Крім того, трейдеру-початківцю необхідно запам’ятати кілька правил. Перш за все, курс цифрової валюти може стрімко змінюватися. Не потрібно панікувати, якщо він протягом дня втратив кілька відсотків від вартості: це цілком закономірний процес. В довготривалій перспективі він все одно виросте.

Світові події мають безпосередній вплив на коливання курсу. Наприклад, всі пам’ятають події в Казахстані на початку 2020 року, які призвели до зміни вартості біткоїна. Це пов’язано з тим, що в Казахстані дуже велика кількість криптовалютних ферм, які займаються майнінгом біткоїна.

Навіть професіонали продовжують своє навчання. Вони з цікавістю читають аналітичну інформацію, прогнози, блоги авторитетних людей сучасності. Звісно, сліпо вірити кожному слову не варто, бо деякі з матеріалів направлені саме на маніпуляції користувачами. Тобто торгівля криптою – це не розвага, а діяльність, яка потребує максимальної відповідальності.

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