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  • Філатов показав снігоприбиральну техніку та розповів, чим Дніпро посипатиме дороги взимку

Філатов показав снігоприбиральну техніку та розповів, чим Дніпро посипатиме дороги взимку

Сьогодні 15:28
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Дніпро готовий до настання холодів і зимових опадів.

Новости Днепра про Філатов показав снігоприбиральну техніку та розповів, чим Дніпро посипатиме дороги взимку

Майже пів тисячі дорожніх робітників і понад 200 різних машин спецтехніки для прибирання снігу ладні стати до роботи одразу, як це буде потрібно.
 

Новости Днепра про Філатов показав снігоприбиральну техніку та розповів, чим Дніпро посипатиме дороги взимку

«Це дуже така потужна картинка. Сьогодні поспілкувалися з працівниками, подивились техніку. Усе готове до прибирання снігу. Хочу висловити слова подяки всім, хто цим опікувався. Впораємся разом», — заявив міський голова Дніпра Борис Філатов.
 

Новости Днепра про Філатов показав снігоприбиральну техніку та розповів, чим Дніпро посипатиме дороги взимку

Він також пояснив ситуацію з наявністю технічної солі для посипання доріг. Як відомо, раніше всі територіальні громади країни купували її в Соледарі. Однак після того, як це місто окупували війська рф, придбати сіль можна лише за кордоном. Утім, ціна на неї збільшилася чи не в десять разів. Філатов зауважив: Дніпро має необхідні запаси, які лишилися з минулої зими, і використовуватиме їх ощадливо. Крім цього, у міста достатньо протиожеледних сумішей.
 
Тож незабаром біля зупинок транспорту і на перехрестях почнуть встановлювати ємності з посипальними матеріалами. 
 
Як і раніше, під час рясних снігопадів розчищатимуть насамперед мости, шляхопроводи, підйоми та спуски доріг, а також під’їзди до лікарень. 
 
 

    

Кермувальник самоскиду Олексій, який чистить вулиці і траси, вже зараз нагадує водіям про деякі зимові поради. Дотримуючись їх, кожен може допомогти міським службам тримати дороги чистими — навіть після хуртовин. «Прохання до місцевих мешканців і всіх переселенців: за можливості не лишати машини на узбіччі. Техніка працює вночі, тож автівки дуже заважають. А за несприятливої погоди краще користуватися громадським транспортом», — наголосив Олексій.
 

Новости Днепра про Філатов показав снігоприбиральну техніку та розповів, чим Дніпро посипатиме дороги взимку

Новости Днепра про Філатов показав снігоприбиральну техніку та розповів, чим Дніпро посипатиме дороги взимкуУкраїнська

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