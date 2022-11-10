Філатов показав снігоприбиральну техніку та розповів, чим Дніпро посипатиме дороги взимку

Дніпро готовий до настання холодів і зимових опадів.

Майже пів тисячі дорожніх робітників і понад 200 різних машин спецтехніки для прибирання снігу ладні стати до роботи одразу, як це буде потрібно.

«Це дуже така потужна картинка. Сьогодні поспілкувалися з працівниками, подивились техніку. Усе готове до прибирання снігу. Хочу висловити слова подяки всім, хто цим опікувався. Впораємся разом», — заявив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Він також пояснив ситуацію з наявністю технічної солі для посипання доріг. Як відомо, раніше всі територіальні громади країни купували її в Соледарі. Однак після того, як це місто окупували війська рф, придбати сіль можна лише за кордоном. Утім, ціна на неї збільшилася чи не в десять разів. Філатов зауважив: Дніпро має необхідні запаси, які лишилися з минулої зими, і використовуватиме їх ощадливо. Крім цього, у міста достатньо протиожеледних сумішей.

Тож незабаром біля зупинок транспорту і на перехрестях почнуть встановлювати ємності з посипальними матеріалами.

Як і раніше, під час рясних снігопадів розчищатимуть насамперед мости, шляхопроводи, підйоми та спуски доріг, а також під’їзди до лікарень.

Кермувальник самоскиду Олексій, який чистить вулиці і траси, вже зараз нагадує водіям про деякі зимові поради. Дотримуючись їх, кожен може допомогти міським службам тримати дороги чистими — навіть після хуртовин. «Прохання до місцевих мешканців і всіх переселенців: за можливості не лишати машини на узбіччі. Техніка працює вночі, тож автівки дуже заважають. А за несприятливої погоди краще користуватися громадським транспортом», — наголосив Олексій.

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