Дніпряни заборгували майже 800 млн грн: Дніпроводоканал відключатиме воду

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Майже 800 млн грн завинили споживачі послуг КП «Дніпроводоканал». Інформування про своєчасну сплату рахунків результату не дало. Довелося відключати абонентів-боржників.

«У березні та квітні були проведені відключення за 105 адресами мешканців приватного сектору, сума боргу яких сягала понад 5 000 грн. Загальний борг мешканців приватного сектору перед КП «Дніпроводоканал» становить майже 60 млн грн (59 800 108,96 грн). Відключення дали результат та заборгованість зменшилась. Боржники, з якими провели роботу з відключення, сплатили 368 369,11 грн», — коментує Ольга Дробчак, начальниця департаменту з маркетингу та збуту КП «Дніпроводоканал».

Наступного тижня у планах підприємства відключення абонентів у квартирах, де сума боргу перевищує 10 000 грн.

«Така велика заборгованість створює труднощі у наданні якісних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Задля уникнення відключень послуги водопостачання просимо погасити заборгованість або укласти договір реструктуризації», — коментує Ольга Дробчак.

Для укладання договору реструктуризації боргу споживач може звернутись як до абонентської служби КП «Дніпроводоканал», так і до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП». Адреси та телефони для консультацій за посиланням – https://vodokanal.dp.ua/kontakti/

Не накопичення боргів та своєчасна сплата рахунків – складові стабільності та високої якості надання послуг КП «Дніпроводоканал».

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