1 000 за рік: Дніпро продовжує ремонтувати дощоприймачі, аби вирішити проблему з підтопленнями

По всьому Дніпру тривають ремонти та очищення дощоприймачів.

Дніпро продовжує запобігати підтопленням після рясних дощів. Через неякісно зведений ще за радянських часів колектор страждали мешканці будинку № 56 по вул. Великій Діївській — біля нього постійно стояла величезна калюжа.

«Я тут проживаю 7 років, і після дощів це реально була проблема. Вода стояла і доводилось шукати шляхи як обійти калюжу. Сподіваємось, що після ремонту проблеми вже цієї не буде», — каже місцева мешканка Олександра.

Щоб вирішити цю проблему, комунальники хотіли відремонтувати старий колектор. Але його знайти не вдалось, лише залишки від нього.

«Тобто ще з радянських часів колектор не функціонував. Тож ми встановили 51 метр труби, щоб відвести воду в інший колектор. Також улаштували оглядовий колодязь. Тепер після злив вода буде йти у мережу. Крім цього, ми передбачили можливість на майбутнє продовжити цей колектор у двір. Коли тут ремонтуватимуть внутрішньоквартальну дорогу, у нас буде можливість улаштувати дощоприймачі.

Зараз по вул. Великій Діївській ремонтують і центральну дорогу. Тут ми замінили 12 дощоприймачів: замість пластикових решіток, які постійно ламались, встановили чавунні антивандальні», — розповів заступник начальника КП «УРЕА» Дніпровської міської ради Михайло Ступак.

Усього з початку року КП «УРЕА» Дніпровської міської ради відремонтувало 300 дощоприймачів по всьому місту. До кінця року планують оновити таким чином ще 700.

Українська

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