Зимний пляж в Днепре: как туда попасть

В Днепре заработал зимний пляж.

Традиционно с первыми морозами в Днепре открылся зимний пляж. Первую встречу моржи провели в воскресенье, 3 декабря. Как пояснили организаторы, это программа для тех, кто хочет познакомиться с темой закаливания в открытой воде.

Правильная закалка помогает укрепить иммунитет и испытать себя на прочность. Заметим, перед тем как отправиться купаться зимой необходимо проконсультироваться с врачом. Самостоятельно погружаться в воду не стоит.

Как попасть на зимний пляж?

С собой просят взять полотенце, шорты/купальник, резиновые тапочки. Также бутылку с горячей водой замотанной в полотенце. Как объяснили опытные моржи, после выхода из воды теплой родной поливают конечности. Это поможет организму улучшить кровообращение и моторику пальцев.

Вход и участие – бесплатное.

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Постоянное место проведения: ⁣⁣Днепр, Sentosa Cable Park, ул. Набережная Победы, 37 (спускаться к воде вниз и левее заведения «Барон Разгуляефф»).⁣⁣⠀

Моржи собираются каждое воскресенье с 10 часов утра.

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