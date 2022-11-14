Зима близко: на Днепр идут первый снег и ледяной дождь

В Украине начинается постепенное понижение температуры воздуха. В некоторых областях обещают первый снег.
По прогнозам синоптиков уже на этой неделе в Днепре пройдет первый снег. В четверг температура воздуха опустится до -3, а в субботу до -5.
В четверг ожидается небольшой снег, который превратится в «ледяной дождь». Но у нас еще впереди несколько теплых солнечных дней.
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