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Зима близко: на Днепр идут первый снег и ледяной дождь

Сегодня 12:55
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На Днепр идет первый в этом сезоне снег.

Новости Днепра про Зима близко: на Днепр идут первый снег и ледяной дождь

В Украине начинается постепенное понижение температуры воздуха. В некоторых областях обещают первый снег.

По прогнозам синоптиков уже на этой неделе в Днепре пройдет первый снег. В четверг температура воздуха опустится до -3, а в субботу до -5.

В четверг ожидается небольшой снег, который превратится в «ледяной дождь». Но у нас еще впереди несколько теплых солнечных дней.

Новости Днепра про Зима близко: на Днепр идут первый снег и ледяной дождь

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Новости Днепра про Зима близко: на Днепр идут первый снег и ледяной дождьУкраїнська Новости Днепра про Зима близко: на Днепр идут первый снег и ледяной дождьРусский

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