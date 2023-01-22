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  • Звезда «Холостяка» Даша Квиткова объявила о разрыве с мужем Никитой Добрыниным

Звезда «Холостяка» Даша Квиткова объявила о разрыве с мужем Никитой Добрыниным

Сегодня 10:37
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21 января стало известно, что украинская блогерша Даша Квиткова и ее муж ведущий Никита Добрынин разошлись.

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Об этом Даша и Никита написали на своих страницах в Instagram.

Не будет грязного белья и поиска виновных. У нас растет сын, и мы делаем все для того, чтобы остаться в хороших родительских отношениях. Я буду благодарна за понимание и уважение к решению, которое мы приняли. Приняли не для вас, а для себя и дальнейшей жизни, – написала Квиткова.

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Сам Никита написал в своем блоге, что быть отдельно – это их общее решение.

Это жизнь. Ничего критичного не произошло. Верю, что этот этап мы сможем пройти достойно, – добавил телеведущий.

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Позже в программе «Экзамен с Машей Ефросининой» Даша рассказала, что стало причиной разрыва.

По ее словам, «качели» в отношениях у них начались еще полтора года назад. Несмотря на это, они хотели быть вместе, поэтому во время полномасштабной войны обвенчались. Но отношения у них не наладились. Уже три недели они живут отдельно. Добрынин съехал из их дома.

Это было решение обоих, но первой на разговор вышла я… Мы были вместе 24/7. Мы просто в какой-то момент поняли, что, во-первых, мы очень насытились друг другом. Во-вторых, у нас разная скорость. Я лечу впереди планеты, а он более плавный. На этом фоне мы морально друг друга задушили. Я много работаю и уделяю этому много времени. Ему это не нравилось. Я разрывалась между работой, сыном и мужем. У нас была «игра», кто кого больше кольнет… Было очень много слез и разговоров. Любовь не прошла. Я его люблю и он меня любит, но это те отношения, где тебе больно, – рассказала Квиткова.

Напомним, Даша Квиткова и Никита Добрынин познакомились в 9 сезоне шоу «Холостяк». После финала, где Даша стала победительницей, они продолжили строить отношения. Вскоре Никита сделал возлюбленной предложение на Бали. В 2020 году они сыграли свадьбу, а вскоре у них родился сын Лев.

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