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ВСУ за сутки уничтожили 700 окупантов и 5 танков, — Генштаб

Сегодня 10:00
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Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 700 окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 165 610 своих военных.

Новости Днепра про ВСУ за сутки уничтожили 700 окупантов и 5 танков, - Генштаб

Общие боевые потери противника по состоянию на 20 марта ориентировочно составили:

  • личного состава — 165 610 (+700) человек ликвидировано;
  • танков — 3 537 (+5) единиц;
  • боевых бронированных машин — 6 869 (+16) единиц;
  • артиллерийских систем — 2 577 (+9) единиц;
  • РСЗО — 507 (+0) единиц;
  • средства ПВО — 270 (+2) единиц;
  • самолетов — 305 (+0) единиц;
  • вертолетов — 290 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 160 (+1) единиц;
  • крылатые ракеты — 907 (+0) единиц;
  • корабли/катера — 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 416 (+8) единиц;
  • специальная техника — 265 (+3) единиц.

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Новости Днепра про ВСУ за сутки уничтожили 700 окупантов и 5 танков, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ за сутки уничтожили 700 окупантов и 5 танков, - ГенштабРусский

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