ЗСУ вдарили по окупантВСУ ударили по оккупантам в Запорожской области и обстреляли вражеские ЗРК: сводка Генштабаам у Запорізькій області і обстріляли ворожі ЗРК: зведення Генштабу

По данным украинского военного командования, россияне сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также пытаются улучшить свое тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.
«Подтверждено огневое поражение 12 декабря текущего года района сосредоточения захватчиков возле Вербового Запорожской области. Уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа, потери среди военнослужащих противника уточняются», — подчеркивают в Генштабе.
При этом авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов. Ракетные войска и артиллерия обстреляли два пункта управления и восемь районов сосредоточения личного состава противника.
Ситуация по отдельным направлениям:
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