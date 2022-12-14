ЗСУ вдарили по окупантВСУ ударили по оккупантам в Запорожской области и обстреляли вражеские ЗРК: сводка Генштабаам у Запорізькій області і обстріляли ворожі ЗРК: зведення Генштабу

Украинские военные 12 декабря нанесли успешный удар по оккупантам в Запорожской области, уничтожена вражеская техника. При этом сегодня, 14 декабря, авиация обстреляла российские ЗРК.

По данным украинского военного командования, россияне сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также пытаются улучшить свое тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

«Подтверждено огневое поражение 12 декабря текущего года района сосредоточения захватчиков возле Вербового Запорожской области. Уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа, потери среди военнослужащих противника уточняются», — подчеркивают в Генштабе.

При этом авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов. Ракетные войска и артиллерия обстреляли два пункта управления и восемь районов сосредоточения личного состава противника.

Ситуация по отдельным направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружена.

ситуация без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружена. На Северском и Слобожанском направлениях солдаты РФ обстреляли районы населенных пунктов Леоновка, Бучки и Гай Черниговской области; Середина-Буда и Кучеривка в Сумской области и Глубокое, Старица, Новомлынск и Двухлетняя в Харьковской области. Также враг задействовал ударный БПЛА возле Кондратовки Сумской области.

солдаты РФ обстреляли районы населенных пунктов Леоновка, Бучки и Гай Черниговской области; Середина-Буда и Кучеривка в Сумской области и Глубокое, Старица, Новомлынск и Двухлетняя в Харьковской области. Также враг задействовал ударный БПЛА возле Кондратовки Сумской области. На Купянском направлении танки, минометы, ствольная и реактивная артиллерия обстреляли позиции наших войск в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области.

танки, минометы, ствольная и реактивная артиллерия обстреляли позиции наших войск в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области. На Лиманском направлении от ударов оккупантов пострадали районы Площанки, Невского, Червонопоповки Луганской области и Дибровы и Григорьевки Донецкой области.

от ударов оккупантов пострадали районы Площанки, Невского, Червонопоповки Луганской области и Дибровы и Григорьевки Донецкой области. На Бахмутском направлении войска РФ совершили обстрелы, в частности, по районам населенных пунктов Андреевка, Благодатное, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области. Нанесли авиаудар неподалеку от Ступочки.

войска РФ совершили обстрелы, в частности, по районам населенных пунктов Андреевка, Благодатное, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области. Нанесли авиаудар неподалеку от Ступочки. На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск возле Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

зафиксированы обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск возле Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Новопавловском направлении россияне огнем накрыли позиции защитников Украины у Угледара, Новоукраинки, Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучного Донецкой области.

россияне огнем накрыли позиции защитников Украины у Угледара, Новоукраинки, Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучного Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты продолжили наносить удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр.

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