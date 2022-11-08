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ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов: названы новые потери России

Сегодня 10:00
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Украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили еще 710 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны потери России достигли около 77 170 военных.

Новости Днепра про ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов: названы новые потери России

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.11 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 77170 (+710) человек ликвидировано,
  • танков — 2786 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5654 (+24) ед,
  • артиллерийских систем — 1791 (+9) ед,
  • РСЗО — 391 (+0) ед,
  • средства ПВО — 203 (+1) ед,
  • самолетов — 278 (+1) ед,
  • вертолетов — 260 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1476 (+4),
  • крылатые ракеты — 399 (+0),
  • корабли /катера — 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4216 (+17) ед,
  • специальная техника — 159 (+2).

Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Новости Днепра про ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов: названы новые потери РоссииУкраїнська Новости Днепра про ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов: названы новые потери РоссииРусский

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