ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов: названы новые потери России

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.11 ориентировочно составили:
Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.Анна Кравчук
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Защитники Украины отразили за минувшие сутки атаки российских оккупантов в…
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Защитники Украины отразили за минувшие сутки атаки российских оккупантов в районах 10 населенных пунктов на Донбассе. Захватчики ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
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