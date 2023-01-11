”Золотой Глобус” получила песня из индийского фильма, сцены для которой снимали в Мариинском парке

Сегодня в США прошла церемония награждения премии Золотой глобус. Награду за лучшую оригинальную песню получил индийский фильм «RRR», который частично отсняли в Украине.
Сцены для победной песни Naatu Naatu (на языке хинди Naacho Naacho, на украинском «Танцуй, танцуй») отсняли вблизи Мариинского дворца в Киеве, а еще несколько эпизодов — в Межигорье.
Кроме этого, участие в съемках принимали украинские танцовщики, а хореографом-постановщиком части сцен была Елена Шоптенко, а вторым хореографом – танцовщик Максим Леонов. Съемки в Киеве проводила украинская съемочная группа, пишет «НВ».
В сети шутят, что если не вдаваться в детали фильма, то при просмотре некоторых моментов кажется, что власти в Украине захватил британский премьер Риши Сунак.
RRR — индийская исторически-фантастическая драма 2022 года индийского режиссера Ш. Ш. Раджамули. В центре событий придуманной истории в 1920 году два реальных борца за независимость Индии против Великобритании Аллури Сита Рама Раджу и Комаран Бхим.
Читайте также:
Автор:
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к зрителям 80-й…
Сегодня россияне снова нанесли массированный ракетный удар по Украине.
Одну из ракет, сегодня летевшую на Киев, сбили с обычного…
80-ая церемония вручения наград премии "Золотой глобус" состоится 10 января.
Мужчину задержали.
Днепряне взволнованы из-за заброшенного авто, которое уже неделю стоит на левом берегу.
В понедельник, 9 января, на трассе "Днепр-Запорожье" произошла смертельная авария.
Сегодня днем россияне снова обстреляли Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу.
У Дніпрі рибалки вирішили половити рибу на середині річки.
Сегодня, 11 января, многие жители Днепра остались без воды.
В супермаркетах Днепра часто можно увидеть таблички у камер хранения, где говорится, что: «администрация не несет ответственности если с вашими вещами что-то случится». Но в Госпродпотребслужбе иного мнения. Также часто в магазинах просят покупателей заплатить за нечаянно разбитый ими товар.…
В супермаркете АТБ в муке известной марки завелись черви.
Сегодня днем россияне снова обстреляли Никопольщину.
В Днепре зафиксировали случай заболевания малярией.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!