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  • ”Золотой Глобус” получила песня из индийского фильма, сцены для которой снимали в Мариинском парке

”Золотой Глобус” получила песня из индийского фильма, сцены для которой снимали в Мариинском парке

Сегодня 13:49
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Индийский фильм, который частично снимали в Киеве, получил Золотой глобус за лучшую оригинальную песню

Новости Днепра про ”Золотой Глобус” получила песня из индийского фильма, сцены для которой снимали в Мариинском парке

Сегодня в США прошла церемония награждения премии Золотой глобус. Награду за лучшую оригинальную песню получил индийский фильм «RRR», который частично отсняли в Украине.

Сцены для победной песни Naatu Naatu (на языке хинди Naacho Naacho, на украинском «Танцуй, танцуй») отсняли вблизи Мариинского дворца в Киеве, а еще несколько эпизодов — в Межигорье.

Кроме этого, участие в съемках принимали украинские танцовщики, а хореографом-постановщиком части сцен была Елена Шоптенко, а вторым хореографом – танцовщик Максим Леонов. Съемки в Киеве проводила украинская съемочная группа, пишет «НВ».

В сети шутят, что если не вдаваться в детали фильма, то при просмотре некоторых моментов кажется, что власти в Украине захватил британский премьер Риши Сунак.

RRR — индийская исторически-фантастическая драма 2022 года индийского режиссера Ш. Ш. Раджамули. В центре событий придуманной истории в 1920 году два реальных борца за независимость Индии против Великобритании Аллури Сита Рама Раджу и Комаран Бхим.

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Новости Днепра про ”Золотой Глобус” получила песня из индийского фильма, сцены для которой снимали в Мариинском паркеУкраїнська Новости Днепра про ”Золотой Глобус” получила песня из индийского фильма, сцены для которой снимали в Мариинском паркеРусский

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