Знаменитое кафе «Ветерок» у парка Глобы в Днепре: что сейчас на его месте

Рядом с одним из входов в парк Глобы в Днепре в начале 1970-х годов открылось небольшое кафе под названием «Ветерок». Оно было популярно среди посетителей парка и знаменито своим мороженым.

Журналисты dnepr.info узнали, что можно было попробовать в этом кафе и что сейчас находится на его месте.

В начале 1970-х годов в Днепре активно открывались различные кафе. В большинстве из них можно было попробовать мороженое, муссы, молочные коктейли, сок, съесть пирожное или кусочек торта. Находились такие кафе в центре города, у парков и возле учебных заведений.

Одно из популярных в то время кафе – «Ветерок» находилось у входа в парк Глобы. Небольшое одноэтажное здание было обязательным пунктов посещения в выходные дни у многих жителей Днепра, которые направлялись в парк.

В кафе подавали мороженое в креманках с добавлением орехов, варенья или шоколада. Также тут готовили вкусные молочные коктейли.

«Ни один мой поход в парк не обходился без посещения этого кафе. После катания на каруселях и других аттракционах мы с родителями обязательно заходили в это кафе и мне заказывали большую порцию мороженого, а в зимнее время – пирожные», — вспоминает жительница Днепра Елена Шевчик.

С момента открытия небольшое здание у входа в парк до сих пор не изменило своего назначение. Но если раньше это было кафе с упором на сладкие десерты, то теперь это просто кафе, где можно заказать не только десерт, но и комплексный обед. И называется оно уже по-другому.

фото Е. Борисова, группа «Родной Днепропетровск»

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