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Найдена мертвой 10-летняя девочка, которую искали в Кривом Роге

Сегодня 21:17
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В Кривом Роге нашли мертвой 10-летнюю Дарью Шевченко.

Новости Днепра про Найдена мертвой 10-летняя девочка, которую искали в Кривом Роге

В Кривом Роге нашли мертвой 10-летнюю Дарью Шевченко.

Тело, завернутое в простыню, было закопано на даче, куда часто приезжали ее родители. По сообщениям местных СМИ, есть версия, что мать убила девушку и заявила о ее исчезновении в полицию. Сегодня во время очередного допроса она призналась в преступлении, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в апреле Дарья пыталась покончить жизнь самоубийством наглотавшись таблеток.

Детали этой жуткой истории будут известны впоследствии.

Сегодня мы писали о том, что девочка исчезла 20 июня. Волонтеры и небезразличные граждане помогали полиции в поисковой операции.

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Новости Днепра про Найдена мертвой 10-летняя девочка, которую искали в Кривом РогеУкраїнська Новости Днепра про Найдена мертвой 10-летняя девочка, которую искали в Кривом РогеРусский

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