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Значительная часть жителей Днепра может потерять субсидии: кого касается

Сегодня 14:11
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Некоторые днепряне могут потерять субсидии во время нового отопительного сезона.

Новости Днепра про Значительная часть жителей Днепра может потерять субсидии: кого касается

Как сообщили в горсовете, это касается, прежде всего, жителей ОСМД и ЖСК, председатели которых не зарегистрировались на сайте Пенсионного фонда и не передали информацию, необходимую при назначении льгот и субсидий.

Это нужно было сделать до 1 января 2023 года. Раньше субсидиями занимались в Минсоцполитике, а теперь в Пенсионном фонде. Так что если информацию не передали в это учреждение — субсидии не будет.

В то же время, еще можно предоставить документы для получения субсидий в новом отопительном сезоне. Сделать это необходимо как можно быстрее, потому что перед тем, как переназначить выплаты, информацию о получателе должны проверить работники Пенсионного фонда.

Отсутствие электронного заявления в личном кабинете Пенсионного фонда может привести к тому, что не будут начисляться государственные субсидии за отопление в зимний период. Поэтому советуем подать заявление как можно быстрее, — отметил Владислав Макарец, начальник организационного отдела департамента по самоорганизации населения ДМР.

К кому звонить, чтобы получить консультацию?

Получить консультацию по подаче электронного заявления на получение субсидии можно, обратившись в департамент по самоорганизации населения ДМР – (063) 340-94-77. Также можно позвонить по горячей линии горсовета: (056) 732-12-12; (095) 732-12-12; (096) 732-12-12; (073) 732-12-12 или Пенсионного фонда: (056) 231-75-26; 31-75-10; (056) 375-45-34.

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