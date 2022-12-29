Значительная часть Днепра осталась без отопления

Какова ситуация с отоплением в Днепре 29 декабря?

Как сообщили в горсовете, по состоянию на 9.00 в городе действуют экстренные отключения энергоснабжения.

В Центральном районе города обесточены все котельные КП «Жилсервис-Днепр», без тепла – 189 жилых домов.

К сожалению, обесточенные и большие районные котельные:

Ул. Паникахи;

Ул. Князя Владимира Великого;

ул.Надежды Алексеенко;

просп. Богдана Хмельницкого;

Ул. Полигонная

Без электричества также котельные по ул. Космическая, Николая Руденко и ул. Калиновой.

Пока что не работают домовые котельные:

Ул Шолохова;

Ул. Дементьева

Ул. Гоголя;

Крутогорный спуск

Ул. Вернадского;

просп. Дмитрия Яворницкого;

Ул. Амбулаторная

Ул. Европейская

Ул. Магдебургского права;

Ул. Мономаха;

Ул. Аудиторная;

Ул. Жуковского;

Ул. Ивана Акинфеева

Ул. Евгения Коновальца

Ул. Муслима Магомаева;

Ул. Героев Крут

Ул. Сергея Ефремова;

Ул. Телевизионной

Ул. Марии Кюры;

Ул. Рабочая

Ул.Каверина;

Ул. Национальной Гвардии

Объекты КП «Комэнергосервис» – пока в работе. Не исключено, что другие домовые котельные также остановятся.

В горсовете предупредили, что из-за массовых отключений ситуация быстро меняется. Все коммунальные службы находятся в постоянном контакте с энергетиками ДТЭК и ЦЭК.

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