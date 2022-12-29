Значительная часть Днепра осталась без отопления

Как сообщили в горсовете, по состоянию на 9.00 в городе действуют экстренные отключения энергоснабжения.
В Центральном районе города обесточены все котельные КП «Жилсервис-Днепр», без тепла – 189 жилых домов.
К сожалению, обесточенные и большие районные котельные:
Без электричества также котельные по ул. Космическая, Николая Руденко и ул. Калиновой.
Пока что не работают домовые котельные:
Объекты КП «Комэнергосервис» – пока в работе. Не исключено, что другие домовые котельные также остановятся.
В горсовете предупредили, что из-за массовых отключений ситуация быстро меняется. Все коммунальные службы находятся в постоянном контакте с энергетиками ДТЭК и ЦЭК.
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Яна Юхименко
Автор:
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