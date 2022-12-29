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Значительная часть Днепра осталась без отопления

Сегодня 10:20
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Какова ситуация с отоплением в Днепре 29 декабря?

Новости Днепра про Значительная часть Днепра осталась без отопления

Как сообщили в горсовете, по состоянию на 9.00 в городе действуют экстренные отключения энергоснабжения.

В Центральном районе города обесточены все котельные КП «Жилсервис-Днепр», без тепла – 189 жилых домов.

К сожалению, обесточенные и большие районные котельные:

  • Ул. Паникахи;
  • Ул. Князя Владимира Великого;
  • ул.Надежды Алексеенко;
  • просп. Богдана Хмельницкого;
  • Ул. Полигонная

Без электричества также котельные по ул. Космическая, Николая Руденко и ул. Калиновой.

Пока что не работают домовые котельные:

  • Ул Шолохова;
  • Ул. Дементьева
  • Ул. Гоголя;
  • Крутогорный спуск
  • Ул. Вернадского;
  • просп. Дмитрия Яворницкого;
  • Ул. Амбулаторная
  • Ул. Европейская
  • Ул. Магдебургского права;
  • Ул. Мономаха;
  • Ул. Аудиторная;
  • Ул. Жуковского;
  • Ул. Ивана Акинфеева
  • Ул. Евгения Коновальца
  • Ул. Муслима Магомаева;
  • Ул. Героев Крут
  • Ул. Сергея Ефремова;
  • Ул. Телевизионной
  • Ул. Марии Кюры;
  • Ул. Рабочая
  • Ул.Каверина;
  • Ул. Национальной Гвардии

Объекты КП «Комэнергосервис» – пока в работе. Не исключено, что другие домовые котельные также остановятся.

В горсовете предупредили, что из-за массовых отключений ситуация быстро меняется. Все коммунальные службы находятся в постоянном контакте с энергетиками ДТЭК и ЦЭК.

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