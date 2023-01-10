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Жизнь продолжается: в Днепре за минувшие сутки родилось 18 младенцев

Сегодня 12:56
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Несмотря на войну, жизнь побеждает!

Новости Днепра про Жизнь продолжается: в Днепре за минувшие сутки родилось 18 младенцев

В Днепре за минувшие сутки на свет появилось 18 детей.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Из них – 7 девочек и 11 мальчиков. 2 детишек родили женщины-переселенки.

И это еще раз доказывает, что украинцы – сильная нация!

Выстоим и победим!

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