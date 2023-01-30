Жизнь победит: в Днепре за прошедшие сутки родилось 5 девочек и 5 мальчиков

И это еще раз доказывает, что украинцы – сильная нация.

Среди них – 5 девочек и 5 мальчиков. Отмечается, что 5 младенцев родили женщины-переселенки.

В Днепре за прошедшие сутки на свет появилось 10 младенцев.

Несмотря на регулярные, а также аварийные отключения света в Днепре…

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