«Живёт с мамой в Днепре, папа воюет»: что говорят знакомые о парне, подозреваемом в убийстве Ирины Фарион

Стали известны некоторые подробности о 18-летнем парне, подозреваемом в убийстве Ирины Фарион.

В Днепре продолжаются следственные действия возле дома, где живет подозреваемый в убийстве общественного деятеля Ирины Фарион. По мнению правоохранителей, к преступлению причастен 18-летний парень. Уже известно, что юноша живет с мамой, а его отец на фронте. Знакомые не верят в то, что молодой человек мог такое сделать, пишет Суспільне.

Местный житель Ян говорит, что знал задержанного с пяти лет. Они вместе посещали спортивные секции.

Живёт с мамой, очень порядочный парень. Он хорошо учится, никогда бы не подумал, что он может это сделать, я уверен, что он такого не делал. Как я знаю, он никуда не выезжал за последнее время, моя мама общается с его мамой, это не было такой информации, что он выезжал куда-то, — говорит он.

Соседка Илона утверждает, что семья задержанного «очень образованная и спортивная». Отец парня военный, а с матерью задержанного Илона видится каждую неделю.

Отец помогал многим детям, и по футболу и везде. Вообще, такие родители безотказны. Мальчик и самостоятельный, и целеустремленный, и выбрал профессию. Ничего не могу сказать, я от этого в шоке, не могу в это поверить. Это как основание. Он очень порядочный парень, – говорит женщина.

Предварительно известно, что юноша учился в 62-й Днепровской школе и играл в команде, выступающей на региональном чемпионате по футболу.

Убийство Ирины Фарион – что известно по состоянию на сейчас?

Юношу, подозреваемого в убийстве, отвезут во Львов, где изберут ему меру пресечения. По информации МВД, есть достаточно доказательств, чтобы утверждать, что именно задержанный стрелял в Ирину Фарион. Впрочем, стражи порядка считают, что парень действовал не сам, а был только исполнителем преступления.

Заметим, ранее российская неонацистская группировка NS/WP (National-Socialism/White Power) взяла на себя ответственность за убийство Фарион.

Следователи уверены, что к убийству задержанный готовился не менее двух месяцев. В частности, панаму, которую подозреваемый надевал в тот день, он приобрел в мае этого года. Такую информацию сообщил глава МВД Клименко в эфире телемарафона.

Во Львове парень арендовал минимум три квартиры, утверждают правоохранители. Напомним, ранее соседи Ирины Фарион сообщали СМИ, что недели три замечали у подъезда странного юношу в шляпе, темных очках и закрытой спортивной одежде. В день убийства, его также видели недалеко от дома, где жила Фарион.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: