Жителям Днепропетровщины несколько часов транслировали российские каналы: что известно

Жителям Днепропетровской области несколько часов показывали российские каналы вместо украинских.

Принудительную порцию пропаганды получили жители Днепропетровщины. 17 апреля жители нескольких районов области видели вместо украинских каналов – российские.

В частности, жители Межевского общества Днепропетровщины рассказали, что в течение нескольких часов по всем каналам спутникового телевидения транслировался эфир российского телеканала с президентом Путиным.

Ранее на эту проблему жаловались жители Марганца и Никополя.

В компании-провайдера спутникового телевидения сообщили, что была предпринята российская атака на спутник Astra, поэтому наблюдались сбои в приеме сигнала многих каналов, пишет Суспільне.

Эту проблему решали совместно с представителями кибербезопасности.

Российское телевидение видели не только на Днепропетровщине, а в других областях, близких к линии разграничения. Причина сбоя – телебашня, расположенная в Мелитополе. Поскольку ее передатчик настроен на трансляцию российских телеканалов, сигнал пробивается за пределы оккупированных территорий.

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