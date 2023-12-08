Жители ж/м Приднепровск жалуются на «колу» из кранов (ФОТО)

Вчера вечером жителей жилого массива Приднепровск ожидал «сюрприз» — из крана лилась вода черно-коричневого цвета.
Об этом сообщает dnepr.info.
К утру ситуация улучшилась – вода стала более-менее прозрачной.
Связано ли это с масштабным прорывом на водопроводе на правом берегу Днепра – неизвестно.
Напомним, сегодня ночью в Днепре на Набережной Заводской произошел прорыв на магистральном водопроводе диаметром 1200 мм. Поэтому без воды и тепла осталась часть жителей на правом берегу. Коммунальщики работают над устранением повреждения. Также мы сообщали, когда водоснабжение обещают возобновить.
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