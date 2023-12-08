Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Жители ж/м Приднепровск жалуются на «колу» из кранов (ФОТО)

Сегодня 13:35
просмотров

К утру стало лучше!

Новости Днепра про Жители ж/м Приднепровск жалуются на

Вчера вечером жителей жилого массива Приднепровск ожидал «сюрприз» — из крана лилась вода черно-коричневого цвета.

Об этом сообщает dnepr.info.

Новости Днепра про Жители ж/м Приднепровск жалуются на

К утру ситуация улучшилась – вода стала более-менее прозрачной.

Связано ли это с масштабным прорывом на водопроводе на правом берегу Днепра – неизвестно.

Напомним, сегодня ночью в Днепре на Набережной Заводской произошел прорыв на магистральном водопроводе диаметром 1200 мм. Поэтому без воды и тепла осталась часть жителей на правом берегу. Коммунальщики работают над устранением повреждения. Также мы сообщали, когда водоснабжение обещают возобновить.

Читайте также:

Новости Днепра про Жители ж/м Приднепровск жалуются на Українська Новости Днепра про Жители ж/м Приднепровск жалуются на Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Днепропетровщина среди лидеров по количеству вакансий: в каких сферах предложений больше всего
Новости Днепра
Сегодня 12:56
Днепропетровщина среди лидеров по количеству вакансий: в каких сферах предложений больше всего

Днепропетровщина – лидер по количеству вакансий на рынке труда.

В Кривом Роге поезд сбил человека
Новости Днепра
Сегодня 11:58
В Кривом Роге поезд сбил человека

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство.

Не только крылатые ракеты: Лисак рассказал, чем еще 8 декабря атаковали Павлоградский район
Новости Днепра
Сегодня 11:11
Не только крылатые ракеты: Лисак рассказал, чем еще 8 декабря атаковали Павлоградский район

Утром 8 декабря ракетами атаковали Павлоградский район Днепропетровской области.

Массированный удар по Украине: враг запустил 19 крылатых ракет, 14 уничтожили
Новости Днепра
Сегодня 10:21
Массированный удар по Украине: враг запустил 19 крылатых ракет, 14 уничтожили

Сегодня утром россияне массированно атаковали Украину ракетами Х-101/Х-555 со стратегических…

Последние новости

Как жителю Днепра найти семейного врача, не выходя из дома: инструкция
Как жителю Днепра найти семейного врача, не выходя из дома: инструкция

Чтобы получать медицинские услуги в Днепре – направления на обследования, бесплатные анализы или лекарства – нужно направление от семейного врача. Те, кто еще не подписал с ним декларацию или по каким-то причинам хотят поменять врача могут это сделать, не выходя…

Сегодня 14:39
2
просмотров
Число пострадавших выросло до 8-ми: появились первые фото с места удара по Павлограду и району
Число пострадавших выросло до 8-ми: появились первые фото с места удара по Павлограду и району

В ОВАе показали фото с места удара по Павлоградскому району.

Сегодня 13:19
4
просмотров
Днепропетровщина среди лидеров по количеству вакансий: в каких сферах предложений больше всего
Днепропетровщина среди лидеров по количеству вакансий: в каких сферах предложений больше всего

Днепропетровщина – лидер по количеству вакансий на рынке труда.

Сегодня 12:56
7
просмотров
Что раньше было на месте ТЦ «Европа» в Днепре: как здание шикарной гостиницы стало коммуналкой (ФОТО)
Что раньше было на месте ТЦ «Европа» в Днепре: как здание шикарной гостиницы стало коммуналкой (ФОТО)

Многие жители Днепра помнят, что на месте Европейской площади в Днепре еще 20 лет назад был огромный рынок, где можно было купить все что угодно – от носков до бубликов, от фруктов до резинок для волос. Но мало кто помнит,…

Сегодня 12:37
10
просмотров
В Кривом Роге поезд сбил человека
В Кривом Роге поезд сбил человека

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство.

Сегодня 11:58
4
просмотров
В Днепре мужчина попал в ДТП на угнанном авто
В Днепре мужчина попал в ДТП на угнанном авто

Автовор попал в ДТП на чужом авто.

Сегодня 11:54
3
просмотров
Не только крылатые ракеты: Лисак рассказал, чем еще 8 декабря атаковали Павлоградский район
Не только крылатые ракеты: Лисак рассказал, чем еще 8 декабря атаковали Павлоградский район

Утром 8 декабря ракетами атаковали Павлоградский район Днепропетровской области.

Сегодня 11:11
7
просмотров
Часть Днепра с ночи без воды: в супермаркетах разгребают бутылки с минералкой
Часть Днепра с ночи без воды: в супермаркетах разгребают бутылки с минералкой

В супермаркетах с утра начали скупать воду.

Сегодня 10:31
11
просмотров
Массированный удар по Украине: враг запустил 19 крылатых ракет, 14 уничтожили
Массированный удар по Украине: враг запустил 19 крылатых ракет, 14 уничтожили

Сегодня утром россияне массированно атаковали Украину ракетами Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Сегодня 10:21
8
просмотров
В Днепре из-за погодных условий есть изменения в работе общественного транспорта: не ждите зря
В Днепре из-за погодных условий есть изменения в работе общественного транспорта: не ждите зря

Важная информация!

Сегодня 09:19
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх