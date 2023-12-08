Жители ж/м Приднепровск жалуются на «колу» из кранов (ФОТО)

Чтобы получать медицинские услуги в Днепре – направления на обследования, бесплатные анализы или лекарства – нужно направление от семейного врача. Те, кто еще не подписал с ним декларацию или по каким-то причинам хотят поменять врача могут это сделать, не выходя…

Многие жители Днепра помнят, что на месте Европейской площади в Днепре еще 20 лет назад был огромный рынок, где можно было купить все что угодно – от носков до бубликов, от фруктов до резинок для волос. Но мало кто помнит,…