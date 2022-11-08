Жители Соборного района сегодня остались без воды: подробности

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. 9-го Января, 26 прекращено водоснабжение:

Все мы любим сухофрукты и орехи. В магазинах такого добра…

В Днепре показали едва ли не самую узкую улицу города.

Прогуливаясь по улицам Днепра часто, мы не задумываемся в честь…

Кто такой академик Чекмарев в честь которого названа улица в Днепре Прогуливаясь по улицам Днепра часто, мы не задумываемся в честь кого они названы. В городе немало «троп», которые хоть и носят «имена» людей, сделавших много для развития города или его промышленности, но при этом эти фамилии мало что говорят обычному… просмотров

В Днепре показали самую узкую улицу города (ФОТО) В Днепре показали едва ли не самую узкую улицу города. просмотров

Вместо звезды – украинский тризуб: в Днепре на Рабочей декоммунизируют знаменитый шпиль В Днепре активно продолжается декоммунизация городского пространства, в частности, меняют названия улиц, которые связаны с "совком", убирают советскую символику. 0 просмотров

Без чека и объяснения причины: как вернуть товар в магазин Вернуть товар в магазин – задача легкая, главное знать в какие сроки делать возврат, какие документы при этом нужно иметь при себе и что можно вернуть. 0 просмотров