Жители пригорода Днепра с 27 по 29 декабря останутся без света (все адреса)

ДТЭК будет проводить профилактические работы в пределах Новоалександровской территориальной громады. Поэтому будут выключать свет в течение трех дней.
с. Волосское
с. Новоалександровка
ул. Балкова
ул. Набережная, ул.Сурская
с. Волосское
с. Ракшевка
с. Майорка
с. Новоалександровка
с. Каменка
с. Днепровое
с. Старые Кодаки
с. Кодак
с. Каменка
с. Новоалександровка
с. Волосское
с. Ракшевка
с. Майорка
с. Новоалександровка
с. Каменка
с. Днепровое
с. Старые Кодаки
с. Каменка
с. Братское
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