Жители пригорода Днепра с 27 по 29 декабря останутся без света (все адреса)

ДТЭК будет проводить профилактические работы в пределах Новоалександровской территориальной громады. Поэтому будут выключать свет в течение трех дней.

В обществе на Днепропетровщине полностью вычистили топонимию от российских названий.

В региональном отделении лаборатории Минздрава в очередной раз обнародовали статистику…

На Днепропетровщине до сих пор существует более полутысячи церквей, которые…

Днепропетровщина на третьем месте по Украине по количеству действующих церквей УПЦ МП На Днепропетровщине до сих пор существует более полутысячи церквей, которые принадлежат УПЦ МП. 3 просмотров

Четверо умерли: какая ситуация в Днепре и области с ОРВИ и коронавирусом В региональном отделении лаборатории Минздрава в очередной раз обнародовали статистику заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. 2 просмотров

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