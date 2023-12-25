Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Жители пригорода Днепра с 27 по 29 декабря останутся без света (все адреса)

Сегодня 21:31
просмотров

ДТЭК анонсировал отключение света в пригороде Днепра.

Новости Днепра про Жители пригорода Днепра с 27 по 29 декабря останутся без света (все адреса)

ДТЭК будет проводить профилактические работы в пределах Новоалександровской территориальной громады. Поэтому будут выключать свет в течение трех дней.

27 декабря с 8 до 19 не будет света:

с. Волосское

  • ул. Матросова
  • ул. Сурская

с. Новоалександровка

ул. Балкова
ул. Набережная, ул.Сурская

28 декабря с 8 до 19:

с. Волосское

  • ул. Матросова
  • ул. Приднепровская
  • ул. Сурская
  • с-т Чайка

с. Ракшевка

  • ул. Вишневая
  • ул. Молодежная
  • с-т Чайка

с. Майорка

  • ул. Нагорная

с. Новоалександровка

  • ул. Парковая
  • с-т Днепровское
  • с-т Родник

с. Каменка

  • ул. Лесная
  • ул. Полевая
  • с-т Рассвет
  • с-т Садовое Общество

с. Днепровое

  • ул. Берегово
  • ул. Центральная
  • с-т Днепровское
  • с-т Садовое Общество
  • с-т Солнечный-1

с. Старые Кодаки

  • ул. Богдана Хмельницкого
  • ул.Извилиста
  • ул. Каштановая, ул.

с. Кодак

  • ул. Маяковского
  • ул.Простоквашино
  • ул. Рыболовная
  • ул.Светлая
  • ул. Хрунова
  • ул. Чкалова
  • ул. Школьно
  • ул. Юбилейная
  • пров. Лесной
  • пров. Лоцманский
  • пров. Победный

с. Каменка

  • СТ «Пламя» ул. Полевая

с. Новоалександровка

  • ул. Уютная
  • ул. Покровская
  • ул. Украинский
  • ул. Центральная
  • ул. Шевченко
  • пров. Тихий

29 декабря с 9 до 18:

с. Волосское

  • ул. Матросова
  • ул. Приднепровская
  • ул. Сурская
  • с-т Чайка

с. Ракшевка

  • ул. Вишневая
  • ул. Молодежная
  • с-т Чайка

с. Майорка

  • ул. Нагорная

с. Новоалександровка

  • ул. Парковая
  • с-т Днепровское
  • с-т Родник

с. Каменка

  • ул. Лесная
  • ул. Полевая
  • с-т Рассвет
  • с-т Садовое Общество

с. Днепровое

  • ул. Берегово
  • ул. Центральная
  • с-т Днепровское
  • с-т Садовое Общество
  • с-т Солнечный-1

с. Старые Кодаки

  • ул. Богдана Хмельницкого
  • ул. Извилистая
  • ул. Каштанова
  • ул. Кодак
  • ул. Маяковского
  • ул. Простоквашино
  • ул.Рыбальская
  • ул.Светлая
  • ул. Хрунова
  • ул. Чкалова
  • ул.Школьная
  • ул. Юбилейная
  • пров. Лесной
  • пров. Лоцманский
  • пров. Победный

с. Каменка

  • СТ «Пламя» ул. Полевая

с. Братское

  • ул. Восточная
  • ул. Апрельская
  • ул. Казацкая
  • ул. Сосновая

Читайте также:

Новости Днепра про Жители пригорода Днепра с 27 по 29 декабря останутся без света (все адреса)Українська Новости Днепра про Жители пригорода Днепра с 27 по 29 декабря останутся без света (все адреса)Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Днепропетровщина на третьем месте по Украине по количеству действующих церквей УПЦ МП
Новости Днепра
Сегодня 22:01
Днепропетровщина на третьем месте по Украине по количеству действующих церквей УПЦ МП

На Днепропетровщине до сих пор существует более полутысячи церквей, которые…

Четверо умерли: какая ситуация в Днепре и области с ОРВИ и коронавирусом
Новости Днепра
Сегодня 20:52
Четверо умерли: какая ситуация в Днепре и области с ОРВИ и коронавирусом

В региональном отделении лаборатории Минздрава в очередной раз обнародовали статистику…

Житель Днепра убил свою знакомую, потому что приревновал
Новости Днепра
Сегодня 19:22
Житель Днепра убил свою знакомую, потому что приревновал

Житель Днепра убил свою знакомую из-за ревности.

В одной из общин Днепропетровщины «зачистили» все русифицированные названия
Новости Днепра
Сегодня 18:40
В одной из общин Днепропетровщины «зачистили» все русифицированные названия

В обществе на Днепропетровщине полностью вычистили топонимию от российских названий.

Последние новости

Днепропетровщина на третьем месте по Украине по количеству действующих церквей УПЦ МП
Днепропетровщина на третьем месте по Украине по количеству действующих церквей УПЦ МП

На Днепропетровщине до сих пор существует более полутысячи церквей, которые принадлежат УПЦ МП.

Сегодня 22:01
3
просмотров
Четверо умерли: какая ситуация в Днепре и области с ОРВИ и коронавирусом
Четверо умерли: какая ситуация в Днепре и области с ОРВИ и коронавирусом

В региональном отделении лаборатории Минздрава в очередной раз обнародовали статистику заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

Сегодня 20:52
2
просмотров
Нардепы хотят ввести в Украине необычный праздник
Нардепы хотят ввести в Украине необычный праздник

Народные депутаты зарегистрировали законопроект, предусматривающий новый праздник в Украине – День благодарения Богу.

Сегодня 20:04
4
просмотров
Житель Днепра убил свою знакомую, потому что приревновал
Житель Днепра убил свою знакомую, потому что приревновал

Житель Днепра убил свою знакомую из-за ревности.

Сегодня 19:22
1
просмотров
В одной из общин Днепропетровщины «зачистили» все русифицированные названия
В одной из общин Днепропетровщины «зачистили» все русифицированные названия

В обществе на Днепропетровщине полностью вычистили топонимию от российских названий.

Сегодня 18:40
3
просмотров
В Кривом Роге разоблачили псевдоволонтера: пообещал купить плиты для бронежилетов
В Кривом Роге разоблачили псевдоволонтера: пообещал купить плиты для бронежилетов

Мужчина взял деньги для закупки товара, а затем перестал выходить на связь.

Сегодня 18:10
8
просмотров
На войне погибла звезда украинских сериалов и актер из Днепра Борис Колесник
На войне погибла звезда украинских сериалов и актер из Днепра Борис Колесник

На войне погиб известный актер из Днепропетровской области.

Сегодня 18:08
5
просмотров
Во сколько обойдется в среднем новогодний стол в Днепре: не менее половины прожиточного минимума
Во сколько обойдется в среднем новогодний стол в Днепре: не менее половины прожиточного минимума

В этом году новогодний стол для жителей Днепра обойдется в среднем в 2879 грн. Об этом заявили в «Институте аграрной экономики». По данным этого учреждения, это на 214 грн больше, чем в прошлом году. Журналисты  dnepr.info решили подсчитать, что может…

Сегодня 17:42
4
просмотров
В Днепре пес-великан без хозяина решил проехаться в 124-й маршрутке (ВИДЕО)
В Днепре пес-великан без хозяина решил проехаться в 124-й маршрутке (ВИДЕО)

В Днепре пес залез в маршрутку и отказывался оттуда вылезать.

Сегодня 17:31
5
просмотров
В Днепре на 26 декабря синоптики объявили штормовое предупреждение: порывы 15-20 м/с
В Днепре на 26 декабря синоптики объявили штормовое предупреждение: порывы 15-20 м/с

Берегите себя!

Сегодня 17:05
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх