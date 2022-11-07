Жители одной из улиц Днепра остались без воды: когда возобновят водоснабжение

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Кишиневской, 6 прекращено водоснабжение всей улицы.
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что энергетики объяснили, почему в некоторых домах не выключают электричество.
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