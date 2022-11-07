Жители одной из улиц Днепра остались без воды: когда возобновят водоснабжение

Напомним, ранее мы писали, что энергетики объяснили, почему в некоторых домах не выключают электричество .

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Кишиневской, 6 прекращено водоснабжение всей улицы.

Сегодня, 7 ноября, жители одной из улиц Днепра остались без воды.

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