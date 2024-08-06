Жители Кривого Рога занимались контрабандой сигарет в ЕС: у них изъяли товара на 1,5 млн

По данным следствия, трое волынян и двое жителей Кривого Рога наладили незаконный канал ввоза табачных изделий в страны Евросоюза.
С января по апрель 2024 года они приобрели сигареты и свозили их в гаражное помещение в Нововолынске, где прятали в специально приспособленные тайники в кузовах грузовых автомобилей, а затем перемещали через государственную границу Украины с утаиванием от таможенного контроля.
Впрочем, во время одной из поездок во время обыска правоохранители изъяли 11,5 тыс. пачек табачных изделий стоимостью более 1,1 млн. грн. и само транспортное средство. Впоследствии нашли еще один автомобиль, где спрятали 10,5 тысяч сигарет стоимостью 650 тыс грн.
На изъятый »товар», три транспортных средства фигурантов производства и принадлежащий одному из них земельный участок, наложен арест.
Подозреваемым избраны меры пресечения и сообщено о подозрении.
Читайте также:
Автор:
В Днепре сейчас часто проводят бесплатные кинопоказы под открытым небом.
Жилмассив Солнечный в Днепре появился в начале 1970-х годов. Строили…
В Новомосковске ночью не будет воды.
В Днепре появилось больше нарушителей коменданского часа.
В Днепре сейчас часто проводят бесплатные кинопоказы под открытым небом.
Жилмассив Солнечный в Днепре появился в начале 1970-х годов. Строили его ударными темпами и возвели практически в рекордные сроки. До этого на месте жилмассива была практически пустующая территория, которую в народе называли «Сахалин».
В Новомосковске ночью не будет воды.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем телеграм-канале предупредил об угрозе "бумажных террористов", пытающихся заблокировать деятельность органов власти во время войны.
В Днепре появилось больше нарушителей коменданского часа.
В Днепропетровской области заметили редких черных аистов.
В Днепре до сих пор можно увидеть частички старинного города. На улицах, среди современных зданий есть столбы для коновязи, афишные тумбы и остатки мельниц.
В Днепре пройдут масштабные соревнования.
В Днепре на некоторых улицах возникли проблемы с водоснабжением.
В Днепре задержали предполагаемого вора.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!