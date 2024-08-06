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  • Жители Кривого Рога занимались контрабандой сигарет в ЕС: у них изъяли товара на 1,5 млн

Жители Кривого Рога занимались контрабандой сигарет в ЕС: у них изъяли товара на 1,5 млн

Сегодня 11:53
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Криворожцы вместе с волынянами занимались контрабандой.

Новости Днепра про Жители Кривого Рога занимались контрабандой сигарет в ЕС: у них изъяли товара на 1,5 млн

По данным следствия, трое волынян и двое жителей Кривого Рога наладили незаконный канал ввоза табачных изделий в страны Евросоюза.

С января по апрель 2024 года они приобрели сигареты и свозили их в гаражное помещение в Нововолынске, где прятали в специально приспособленные тайники в кузовах грузовых автомобилей, а затем перемещали через государственную границу Украины с утаиванием от таможенного контроля.

Впрочем, во время одной из поездок во время обыска правоохранители изъяли 11,5 тыс. пачек табачных изделий стоимостью более 1,1 млн. грн. и само транспортное средство. Впоследствии нашли еще один автомобиль, где спрятали 10,5 тысяч сигарет стоимостью 650 тыс грн.

На изъятый ​​»товар», три транспортных средства фигурантов производства и принадлежащий одному из них земельный участок, наложен арест.

Подозреваемым избраны меры пресечения и сообщено о подозрении.

Новости Днепра про Жители Кривого Рога занимались контрабандой сигарет в ЕС: у них изъяли товара на 1,5 млн

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Новости Днепра про Жители Кривого Рога занимались контрабандой сигарет в ЕС: у них изъяли товара на 1,5 млнУкраїнська Новости Днепра про Жители Кривого Рога занимались контрабандой сигарет в ЕС: у них изъяли товара на 1,5 млнРусский

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