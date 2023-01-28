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Жители Кривого Рога слышали взрыв: Лукашук разъяснил ситуацию

Сегодня 09:20
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В пятницу вечером, 27 января, жители Кривого Рога могли слышать звук взрыва. Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук заверил, что поводов для паники нет.

Новости Днепра про Жители Кривого Рога слышали взрыв: Лукашук разъяснил ситуацию

Разъяснение ситуации появилось в его Telegram-канале

«Звук, похожий на взрыв, который вчера вечером слышали жители некоторых районов Кривого Рога, не был связан с военными действиями», — прокомментировал глава ДОР. 

Кроме того, он сообщил хорошие новости: в громадах Днепропетровщины в течение ночи не было зафиксировано вражеских обстрелов.

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