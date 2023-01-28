Жители Кривого Рога слышали взрыв: Лукашук разъяснил ситуацию

Кроме того, он сообщил хорошие новости: в громадах Днепропетровщины в течение ночи не было зафиксировано вражеских обстрелов.

«Звук, похожий на взрыв, который вчера вечером слышали жители некоторых районов Кривого Рога, не был связан с военными действиями», — прокомментировал глава ДОР.

В пятницу вечером, 27 января, жители Кривого Рога могли слышать звук взрыва. Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук заверил, что поводов для паники нет.

Днепр получил вакцину против коронавируса «Pfizer» для детей от 5…

В субботу, 28 января, в Днепре на маршрутах электротранспорта будут…

В пятницу, 27 января, в Криворожском районе на автодороге "Александро-Беловка…

Смертельное ДТП на Днепропетровщине: мужчина заживо сгорел в собственном авто (ФОТО) В пятницу, 27 января, в Криворожском районе на автодороге "Александро-Беловка - Николаевка" произошло ДТП. Одна из машин загорелась с водителем внутри. просмотров

В Днепре «заминировали» здание СБУ и торговый центр В пятницу, 27 января, неизвестный сообщил о минировании здания СБУ и торгового центра в Днепре. 0 просмотров

Против ковида: в Днепре проводят вакцинацию детям от 5 до 12 лет Днепр получил вакцину против коронавируса «Pfizer» для детей от 5 до 12 лет. Соответствующая прививка детей проходит с согласия родителей. просмотров

Оккупанты обстреляли два района Днепропетрощины: что известно Российские оккупанты днем 27 января обстреляли два района Днепропетровской области – Синельниковский и Никопольский. просмотров

GPS-новигатор спас жизнь: в Карпатах спасли туриста из Днепра Раховские спасатели 25 января помогли двум туристам из Днепра и Хмельницкого, которые во время катания на лыжах из-за сильного тумана съехали с трассы, а вскоре заблудились в лесу. просмотров

Красный американский Saturn: как выглядит иномарка за 40 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО) Купить машину в Днепре можно и по цене до 40 тыс грн. Возможно, в ней не будет кондиционера или хорошей магнитолы с динамиками, но это будет средство передвижения, которое избавит от необходимости стоять в очереди на маршрутку зимой или тесниться… просмотров

Россияне пытаются наступать на четырех направлениях, несмотря на значительные потери, — Генштаб Российские военные пытаются наступать на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Тем временем наши герои наносят им значительные потери. просмотров