Жители Кривого Рога слышали взрыв: Лукашук разъяснил ситуацию

Разъяснение ситуации появилось в его Telegram-канале.
«Звук, похожий на взрыв, который вчера вечером слышали жители некоторых районов Кривого Рога, не был связан с военными действиями», — прокомментировал глава ДОР.
Кроме того, он сообщил хорошие новости: в громадах Днепропетровщины в течение ночи не было зафиксировано вражеских обстрелов.
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