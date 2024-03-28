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Жители Кривого Рога поили всю Украину нелегальным алкоголем

Сегодня 12:27
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В Кривом Роге на Днепропетровщине разоблачили дельцов, торговавших безакцизным алкоголем по всей Украине.

Новости Днепра про Жители Кривого Рога поили всю Украину нелегальным алкоголем

Правоохранители задержали криворожцев, нелегально реализовавших алкоголь по всей стране.

По данным следствия, подозреваемые – жители Кривого Рога наладили схему незаконной реализации подакцизных алкогольных напитков. Они закупали алкогольную продукцию у доверенных лиц по цене ниже рыночной.

Товар хранили в арендуемых гаражах и складских помещениях.

Не имея разрешительных документов на торговлю они сбывали оптовыми и розничными партиями в кафе, рестораны, магазины по всей территории Украины.

Ежемесячная прибыль от противоправной деятельности составила до 500 тыс. грн.

Новости Днепра про Жители Кривого Рога поили всю Украину нелегальным алкоголем

Новости Днепра про Жители Кривого Рога поили всю Украину нелегальным алкоголем

Напомним, житель Днепра хранил дома боеприпасы и наркотики.

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