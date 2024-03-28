Жители Кривого Рога поили всю Украину нелегальным алкоголем

Правоохранители задержали криворожцев, нелегально реализовавших алкоголь по всей стране.
По данным следствия, подозреваемые – жители Кривого Рога наладили схему незаконной реализации подакцизных алкогольных напитков. Они закупали алкогольную продукцию у доверенных лиц по цене ниже рыночной.
Товар хранили в арендуемых гаражах и складских помещениях.
Не имея разрешительных документов на торговлю они сбывали оптовыми и розничными партиями в кафе, рестораны, магазины по всей территории Украины.
Ежемесячная прибыль от противоправной деятельности составила до 500 тыс. грн.
Напомним, житель Днепра хранил дома боеприпасы и наркотики.
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