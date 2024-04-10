Жители Кривого Рога обустроили в гараже нарколабораторию с ежемесячной прибылью 1 млн грн

В Кривом Роге правоохранители перекрыли канал незаконного сбыта метамфетамина с ежемесячным оборотом 1 млн гривен.

По данным следствия, пятеро жителей Кривого Рога наладили разветвленную сеть изготовления и сбыта метамфетамина на территории города. Подозреваемые обустроили нарколабораторию в гаражном помещении, где изготавливали и фасовали психотропное вещество. Сбывали его путем «закладок» и из рук в руки во время личных встреч. Оплату принимали наличными и на банковские карты. Деньги от «бизнеса» распределяли между собой.

По предварительным подсчетам, ежемесячная прибыль от незаконной деятельности составляла не менее 1 млн гривен.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

В ходе проведения 20 обысков по местам жительства подозреваемых и в нарколаборатории обнаружена и изъята партия психотропов, банковские карты, денежные средства в разных валютах, мобильные телефоны, черновые записи, компьютерная техника.

Фигурантам сообщили о подозрении в незаконном изготовлении и сбыте психотропных веществ (ч. 2, 3 ст. 307 УК Украины). Сейчас четырем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, в отношении еще одного фигуранта рассмотрение продолжается.

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