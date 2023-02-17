Жители коттеджного городка в Днепре сообщили о рейдерском захвате их ЖК

Жители ЖК по улице Гаванской посетовали, что их городок пытаются захватить.

Жители коттеджного городка на улице Гаванской сообщили, что неизвестные люди пытаются захватить их ЖК.

Жилой комплекс «Комфорт Сити Лагуна» расположен на улице Гаванской в Днепре. По словам жителей, недавно неизвестные люди ограничили доступ к ЖК и требуют плату за обслуживание территории.

Неизвестные, назвавшие себя «Жилищно-строительным кооперативом «Комфорт Сити Лагуна сервис», объявили себя управляющей компанией. Произошло это без согласия жильцов ЖК, сообщили в «Общественном совете Днепра».

Представители кооператива выставили охрану и препятствуют доступу на территорию города. Они требуют с жильцов ЖК денег за обслуживание территории комплекса. За 1 квадратный метр просят 1 доллар. Люди говорят, что в случае несогласия им угрожают выключить свет и воду. С фасадов некоторых домов уже выкрутили лампочки.

Жители подозревают, что может происходить рейдерский захват их ЖК.

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