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Жители коттеджного городка в Днепре сообщили о рейдерском захвате их ЖК

Сегодня 11:53
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Жители ЖК по улице Гаванской посетовали, что их городок пытаются захватить.

Новости Днепра про Жители коттеджного городка в Днепре сообщили о рейдерском захвате их ЖК

Жители коттеджного городка на улице Гаванской сообщили, что неизвестные люди пытаются захватить их ЖК.

Жилой комплекс «Комфорт Сити Лагуна» расположен на улице Гаванской в Днепре. По словам жителей, недавно неизвестные люди ограничили доступ к ЖК и требуют плату за обслуживание территории.

Неизвестные, назвавшие себя «Жилищно-строительным кооперативом «Комфорт Сити Лагуна сервис», объявили себя управляющей компанией. Произошло это без согласия жильцов ЖК, сообщили в «Общественном совете Днепра».

Представители кооператива выставили охрану и препятствуют доступу на территорию города. Они требуют с жильцов ЖК денег за обслуживание территории комплекса. За 1 квадратный метр просят 1 доллар. Люди говорят, что в случае несогласия им угрожают выключить свет и воду. С фасадов некоторых домов уже выкрутили лампочки.

Жители подозревают, что может происходить рейдерский захват их ЖК.

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