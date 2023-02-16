Жители Днепропетровщины продали несуществующих товаров на 1,2 млн грн: мототехника, мобильные телефоны, генераторы

По данным правоохранителей, трое жителей Каменского в соцсетях создали более десятка страниц-магазинов. Предлагали мототехнику, мобильные телефоны, генераторы и т.д. Также злоумышленники якобы оказывали услуги по аренде жилья на горнолыжных курортах на западе Украины. За товары и услуги «продавцы» брали предоплату, однако когда деньги поступали на счет, прекращали общение с клиентами.
Таким образом фигуранты обманули более сотни граждан. Общая сумма ущерба составляет более 1,2 млн гривен.
Правоохранители провели 13 обысков по местам жительства злоумышленников и в их автомобилях. Изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты, SIM-карты, «черновые» записи.
Двум фигурантам объявили подозрение по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении подозрения их сообщнику. Следственные действия продолжаются.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мужчине грозит до восьми лет тюрьмы за кражу двух стиральных машин.
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