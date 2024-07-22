Жители Днепропетровщины попадают в больницы с ботулизмом после употребления домашних консервов

За половину 2024 года в Днепропетровской области зарегистрировано две тысячи случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями. Среди заболевших 60% – дети до 17 лет.
Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.
За прошедшую неделю в регионе было зарегистрировано 177 случаев заболеваний ОКИ, в частности ротавирусным энтеритом и сальмонеллезом. Этот показатель на 12,7% выше предыдущей недели.
Известно, что вспышки ОКИ происходят во время жары, способствующей более быстрому размножению возбудителей кишечных инфекций.
По данным Днепропетровского областного ЦУПХ в июне этого года 15 человек попали в больницы с диагнозом ботулизм. Всего с начала года медики зарегистрировали 39 случаев заболевания.
Случаи ботулизма зафиксированы в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Черкасской, Черновицкой областях и Киеве, — сообщили в ЦКПХ.
Вероятной причиной заболеваний ботулизмом стали продукты домашнего производства: паштеты, вяленая рыба и мясо. К счастью, всем заболевшим оказали необходимую медицинскую помощь. Противотулинической сывороткой, которую вводят при таких инфекциях, обеспечены все регионы в Украине.
Напомним, в мае этого года на Днепропетровщине мужчина съел рыбу и заболел ботулизмом.
Помните, что ботулизм является острым пищевым отравлением, которое может привести к тяжелым последствиям: головокружение, тошнота, поражение мышц шеи и конечностей, нарушение зрения, проблема с дыханием. Последний симптом влечет за собой дыхательную недостаточность, что в большинстве случаев становится причиной летальных исходов.
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