Жители Днепропетровщины по заказу ФСБ готовили серию терактов в Украине и ЕС

В пресс-службе Службы Безопасности Украины сообщили об обезвреживании преступной группы, которая по заказу российских спецслужб должна была совершить поджоги гражданских объектов.
В результате спецоперации в разных регионах нашего государства нейтрализована агентурная группа фсб, которая готовила поджоги в местах массового пребывания людей, — написали в публикации СБУ.
Было установлено, что в состав агентурной группы входили 19 жителей Ивано-Франковской, Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областей. Организатора вражеской ячейки и его сообщника задержали в Прикарпатье.
По данным следствия, фигуранты за деньги вербовали кандидатов на совершение поджогов в местах массового скопления людей.
Для поиска потенциальных исполнителей использовали личные связи в криминальных кругах, — говорится в сообщении.
Чтобы отправить завербованных фигурантов за границу, производились поддельные документы: паспорта, водительские права, дипломы об образовании и медкарты.
После завершения поджогов, исполнители должны были снять загорание объектов для «отчета» в фсб. Готовые материалы российская спецслужба планировала использовать для подготовки ИПСО для дальнейшего распространения в Евросоюзе.
В ходе 37 обысков в помещениях, автомобилях и гаражных помещениях фигуранты изъяли:
◾️ мобильные телефоны, флеш-накопители, черновые записи и поддельные документы, которые использовали в взрывной деятельности;
◾️ автомат АК, пистолеты, в частности Gloсk 19 с патронами и глушителями;
◾️ банковские карты и большие суммы наличных, которые тратили на вербовку потенциальных поджигателей.
Организатору и его сообщнику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и частью 3 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, ).
Расследование продолжается, все виновные будут привлечены к ответственности.
Фото-материалы дела:
Напомним, ранее мы писали, притворялись парой невест: СБУ задержали агентов сети ФСБ, работавшей на Днепропетровщине.
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