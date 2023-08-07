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  • Жители Днепропетровщины «наварили» на несуществующих генераторах более миллиона гривен

Жители Днепропетровщины «наварили» на несуществующих генераторах более миллиона гривен

Сегодня 15:57
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Три жителя Днепропетровщины наживались на людях, продавая им несуществующую технику.

Новости Днепра про Жители Днепропетровщины

Об этом сообщили в Днепропетровской прокуратуре.

Мошенники из Днепропетровщины выманили из людей почти миллион гривен, продавая им несуществующую технику. Речь идет о трех жителях Каменского, размещавших объявления на известных торговых площадках.

Продавали компьютерную и бытовую технику, а также генераторы. Для того, что обманывать людей, мошенники даже сняли отдельный офис.

Схема была проста. Покупателям предлагали сделать предоплату за технику, которую они заказали, но сам товар не отправляли, а затем обрывали все контакты. Мошенники успели обмануть 60 человек из разных областей Украины.

Новости Днепра про Жители Днепропетровщины

Новости Днепра про Жители Днепропетровщины

Всего мошенники заработали около миллиона гривен. Весной 2023 их разоблачили. Во время обысков в домах фигурантов дела правоохранители обнаружили сим-карты, телефоны, черновую бухгалтерию и деньги.

Сейчас все трое — под стражей. Мужчинам объявили о подозрении в мошенничестве и наложили арест на их недвижимое имущество.

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