Жители Днепропетровщины «наварили» на несуществующих генераторах более миллиона гривен

Три жителя Днепропетровщины наживались на людях, продавая им несуществующую технику.

Об этом сообщили в Днепропетровской прокуратуре.

Мошенники из Днепропетровщины выманили из людей почти миллион гривен, продавая им несуществующую технику. Речь идет о трех жителях Каменского, размещавших объявления на известных торговых площадках.

Продавали компьютерную и бытовую технику, а также генераторы. Для того, что обманывать людей, мошенники даже сняли отдельный офис.

Схема была проста. Покупателям предлагали сделать предоплату за технику, которую они заказали, но сам товар не отправляли, а затем обрывали все контакты. Мошенники успели обмануть 60 человек из разных областей Украины.

Всего мошенники заработали около миллиона гривен. Весной 2023 их разоблачили. Во время обысков в домах фигурантов дела правоохранители обнаружили сим-карты, телефоны, черновую бухгалтерию и деньги.

Сейчас все трое — под стражей. Мужчинам объявили о подозрении в мошенничестве и наложили арест на их недвижимое имущество.

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