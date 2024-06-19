Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Жители Днепропетровщины на матрасах за 4500 долларов хотели добраться до Молдовы

Жители Днепропетровщины на матрасах за 4500 долларов хотели добраться до Молдовы

Сегодня 10:44
просмотров

Надувные матрасы обошлись мужчинам в 4,5 тысячи долларов.

Новости Днепра про Жители Днепропетровщины на матрасах за 4500 долларов хотели добраться до Молдовы

Двоих мужчин из Днепропетровщины, которые пытались нелегально попасть в Молдову, задержали пограничники. «Тур» устроил водитель, пытавшийся по полевым дорогам доставить мужчин до берега Днестра и с помощью надувного матраса переправить в соседнюю страну.

Пограничники Могилев-Подольского отряда остановили на пограничном легковой автомобиль, в котором, кроме водителя, находились двое мужчин призывного возраста.

Как сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины, жители Днепропетровской области пытались незаконно покинуть территорию Украины, воспользовавшись одним из мессенджеров.

Их «туристический гид» попросил добраться до одного из населенных пунктов. Там мужчин встретил житель Могилев-Подольского, который и должен был помочь переплыть реку.

После этого 30-летний водитель пытался полевыми дорогами доставить их на берег Днестра и с помощью надувного матраса переправить в Молдову, — говорится в сообщении.

Стоимость такого путешествия составляла 4500 долларов США, но по сути мужчины заплатили сумасшедшие деньги за два матраса, на которых должны были плыть по реке.

Нацполиция задержала «гида» за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, а вот «туристов» ждет админ-наказание за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

Новости Днепра про Жители Днепропетровщины на матрасах за 4500 долларов хотели добраться до Молдовы

Читайте также:

Новости Днепра про Жители Днепропетровщины на матрасах за 4500 долларов хотели добраться до МолдовыУкраїнська Новости Днепра про Жители Днепропетровщины на матрасах за 4500 долларов хотели добраться до МолдовыРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине мужчина, представляясь военным, рассылал фейковые сообщения о минировании
    Новости Днепра
    Сегодня 10:17
    На Днепропетровщине мужчина, представляясь военным, рассылал фейковые сообщения о минировании

    На Днепропетровщине сообщили о подозрении горе-минеру.

    Как выглядел аэропорт в Днепре 60 лет назад: уникальное фото
    Новости Днепра
    Сегодня 09:50
    Как выглядел аэропорт в Днепре 60 лет назад: уникальное фото

    В сети распространили уникальное фото.

    В Днепре в сквере Янгеля снова орудуют вандалы
    Новости Днепра
    Сегодня 08:12
    В Днепре в сквере Янгеля снова орудуют вандалы

    Горе-художники в очередной раз показали свои "шедевры" на объектах местной…

    Где в Днепре 19 июня не будет света с утра до вечера: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 07:09
    Где в Днепре 19 июня не будет света с утра до вечера: адреса

    Сегодня некоторым жителям Днепра отключат свет на весь день.

    Последние новости

    На Днепропетровщине во время ссоры женщина ударила ножом собственного мужа
    На Днепропетровщине во время ссоры женщина ударила ножом собственного мужа

    В Каменском районе во время конфликта женщина нанесла собственному мужу тяжелые телесные повреждения.

    Сегодня 10:46
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина, представляясь военным, рассылал фейковые сообщения о минировании
    На Днепропетровщине мужчина, представляясь военным, рассылал фейковые сообщения о минировании

    На Днепропетровщине сообщили о подозрении горе-минеру.

    Сегодня 10:17
    1
    просмотров
    Как выглядел аэропорт в Днепре 60 лет назад: уникальное фото
    Как выглядел аэропорт в Днепре 60 лет назад: уникальное фото

    В сети распространили уникальное фото.

    Сегодня 09:50
    5
    просмотров
    На Днепропетровщине в результате пожара в квартире погибла женщина
    На Днепропетровщине в результате пожара в квартире погибла женщина

    В Никополе женщина погибла в собственном доме.

    Сегодня 08:39
    1
    просмотров
    В Днепре в сквере Янгеля снова орудуют вандалы
    В Днепре в сквере Янгеля снова орудуют вандалы

    Горе-художники в очередной раз показали свои "шедевры" на объектах местной инфраструктуры.

    Сегодня 08:12
    3
    просмотров
    Где в Днепре 19 июня не будет света с утра до вечера: адреса
    Где в Днепре 19 июня не будет света с утра до вечера: адреса

    Сегодня некоторым жителям Днепра отключат свет на весь день.

    Сегодня 07:09
    4
    просмотров
    Погода на 19 июня: в Днепре будет ясно и солнечно
    Погода на 19 июня: в Днепре будет ясно и солнечно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    3
    просмотров
    В Днепре прекратил работу один из «паспортных столов»
    В Днепре прекратил работу один из «паспортных столов»

    Это на время.

    Вчера 21:59
    7
    просмотров
    Приехал по делам и пропал: в Днепре ищут мужчину, который неделю не выходит на связь
    Приехал по делам и пропал: в Днепре ищут мужчину, который неделю не выходит на связь

    В Днепре ищут пропавшего мужчину.

    Вчера 21:26
    4
    просмотров
    В Днепре заметили мужчину, привязавшего к себе дерево (ФОТО)
    В Днепре заметили мужчину, привязавшего к себе дерево (ФОТО)

    В Днепре заметили мужчину, который гулял с привязанным к себе деревом.

    Вчера 20:39
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх