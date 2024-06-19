Жители Днепропетровщины на матрасах за 4500 долларов хотели добраться до Молдовы

Надувные матрасы обошлись мужчинам в 4,5 тысячи долларов.

Двоих мужчин из Днепропетровщины, которые пытались нелегально попасть в Молдову, задержали пограничники. «Тур» устроил водитель, пытавшийся по полевым дорогам доставить мужчин до берега Днестра и с помощью надувного матраса переправить в соседнюю страну.

Пограничники Могилев-Подольского отряда остановили на пограничном легковой автомобиль, в котором, кроме водителя, находились двое мужчин призывного возраста.

Как сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины, жители Днепропетровской области пытались незаконно покинуть территорию Украины, воспользовавшись одним из мессенджеров.

Их «туристический гид» попросил добраться до одного из населенных пунктов. Там мужчин встретил житель Могилев-Подольского, который и должен был помочь переплыть реку.

После этого 30-летний водитель пытался полевыми дорогами доставить их на берег Днестра и с помощью надувного матраса переправить в Молдову, — говорится в сообщении.

Стоимость такого путешествия составляла 4500 долларов США, но по сути мужчины заплатили сумасшедшие деньги за два матраса, на которых должны были плыть по реке.

Нацполиция задержала «гида» за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, а вот «туристов» ждет админ-наказание за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.