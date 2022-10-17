Жители Днепропетровщины могут слышать взрывы: что произошло и где именно

Напомним, ранее мы писали, что Кличко рассказал о погибших из-за утренней вражеской атаки.

На территории города Зеленодольск и села Малая Костромка сегодня работают ГСЧС и взрывотехники с целью ликвидации найденных снарядов. Поэтому вы можете услышать взрывы. Без паники, – говорится в сообщении.

Об этом сообщается на странице Зеленодольской городской территориальной громады в Telegram.

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