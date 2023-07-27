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  • Жители Днепра жалуются на закрытые укрытия во время тревог: что показал полицейский рейд

Жители Днепра жалуются на закрытые укрытия во время тревог: что показал полицейский рейд

Сегодня 14:31
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Днепряне пожаловались на закрытые укрытия во время одной из последних тревог.

Новости Днепра про Жители Днепра жалуются на закрытые укрытия во время тревог: что показал полицейский рейд

26 июля во время воздушной тревоги жители Днепра пожаловались на закрытые укрытия. В соцсетях распространялась информация о том, что одно из бомбоубежищ под замком, несмотря на то, что выла сирена. Впрочем, как оказалось, они были открыты, но вход в них расположен по другую сторону здания.

Об этом сообщили в Днепровском районном управлении полиции.

Правоохранители проверили еще 74 бомбоубежища в разных районах Днепра, и все они были открыты.

Однако, если во время воздушной тревоги вы обнаружили объект гражданской защиты закрытым, сообщайте об этом полиции по спецномеру 102.

Новости Днепра про Жители Днепра жалуются на закрытые укрытия во время тревог: что показал полицейский рейд

Новости Днепра про Жители Днепра жалуются на закрытые укрытия во время тревог: что показал полицейский рейд

Новости Днепра про Жители Днепра жалуются на закрытые укрытия во время тревог: что показал полицейский рейд

Напомним, в мае в Украине разгорелся скандал вокруг закрытых бомбоубежищ. Это произошло после того, как в Днепровском районе Киева охранник больницы, где было укрытие, не открыл вовремя двери людям, ожидавшим снаружи. Тогда погибли три человека. После этого в Украине начали проверять доступность бомбоубежищ.

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