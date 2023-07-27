Жители Днепра жалуются на закрытые укрытия во время тревог: что показал полицейский рейд

26 июля во время воздушной тревоги жители Днепра пожаловались на закрытые укрытия. В соцсетях распространялась информация о том, что одно из бомбоубежищ под замком, несмотря на то, что выла сирена. Впрочем, как оказалось, они были открыты, но вход в них расположен по другую сторону здания.
Об этом сообщили в Днепровском районном управлении полиции.
Правоохранители проверили еще 74 бомбоубежища в разных районах Днепра, и все они были открыты.
Однако, если во время воздушной тревоги вы обнаружили объект гражданской защиты закрытым, сообщайте об этом полиции по спецномеру 102.
Напомним, в мае в Украине разгорелся скандал вокруг закрытых бомбоубежищ. Это произошло после того, как в Днепровском районе Киева охранник больницы, где было укрытие, не открыл вовремя двери людям, ожидавшим снаружи. Тогда погибли три человека. После этого в Украине начали проверять доступность бомбоубежищ.
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