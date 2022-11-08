Жители Днепра жалуются на супермаркет «Сильпо», где продают ветчину, которая уже дважды «умерла»

В Днепре в супермаркете «Сільпо» продают пророчку.
По словам днепрян, работники супермаркета «Сільпо» на Софии Крушельницкой, 6а сами решают, когда у товаров истекает срок годности. Покупатели приобрели ветчину, которая по их словам «уже дважды умерла».
Работники Сильпо заклеили стикером заводскую маркировку срока годности. Таким образом, они на 8 дней продлили жизнь этой копченой грудинке.
Покупателям повезло, что они успели купить товар еще до конца официального срока годности, иначе все бы закончилось пищевым отравлением.
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Яна Юхименко
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