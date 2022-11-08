Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Жители Днепра жалуются на супермаркет «Сильпо», где продают ветчину, которая уже дважды «умерла»

Жители Днепра жалуются на супермаркет «Сильпо», где продают ветчину, которая уже дважды «умерла»

Сегодня 11:42
просмотров

В днепровском супермаркете Сильпо работники сами решают, когда у товаров истекает срок годности.

Новости Днепра про Жители Днепра жалуются на супермаркет

В Днепре в супермаркете «Сільпо» продают пророчку.

По словам днепрян, работники супермаркета «Сільпо» на Софии Крушельницкой, 6а сами решают, когда у товаров истекает срок годности. Покупатели приобрели ветчину, которая по их словам «уже дважды умерла».

Работники Сильпо заклеили стикером заводскую маркировку срока годности. Таким образом, они на 8 дней продлили жизнь этой копченой грудинке.

Покупателям повезло, что они успели купить товар еще до конца официального срока годности, иначе все бы закончилось пищевым отравлением.

Новости Днепра про Жители Днепра жалуются на супермаркет

Новости Днепра про Жители Днепра жалуются на супермаркет

Читайте также:

 

Новости Днепра про Жители Днепра жалуются на супермаркет Українська Новости Днепра про Жители Днепра жалуются на супермаркет Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Без чека и объяснения причины: как вернуть товар в магазин
    Новости Днепра
    Сегодня 12:52
    Без чека и объяснения причины: как вернуть товар в магазин

    Вернуть товар в магазин – задача легкая, главное знать в…

    Жителей Днепра призывают не заниматься любовью в уличных туалетах
    Новости Днепра
    Сегодня 12:36
    Жителей Днепра призывают не заниматься любовью в уличных туалетах

    В общественных туалетах в Днепре ломаются пеленальные столики. Причина оказалась…

    В Днепре за 17 тыс. долларов продают квартиру, которая «выдержит даже ядерный удар»
    Новости Днепра
    Сегодня 12:05
    В Днепре за 17 тыс. долларов продают квартиру, которая «выдержит даже ядерный удар»

    В Днепре продают очень интересное жилье.

    В Днепре сиделка задушила одеялом 41-летнюю женщину: что говорят в полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 11:09
    В Днепре сиделка задушила одеялом 41-летнюю женщину: что говорят в полиции

    Жительница Днепра убила женщину за которой ухаживала.

    Последние новости

    Без чека и объяснения причины: как вернуть товар в магазин
    Без чека и объяснения причины: как вернуть товар в магазин

    Вернуть товар в магазин – задача легкая, главное знать в какие сроки делать возврат, какие документы при этом нужно иметь при себе и что можно вернуть.

    Сегодня 12:52
    просмотров
    Жителей Днепра призывают не заниматься любовью в уличных туалетах
    Жителей Днепра призывают не заниматься любовью в уличных туалетах

    В общественных туалетах в Днепре ломаются пеленальные столики. Причина оказалась неожиданной.

    Сегодня 12:36
    просмотров
    В Днепре за 17 тыс. долларов продают квартиру, которая «выдержит даже ядерный удар»
    В Днепре за 17 тыс. долларов продают квартиру, которая «выдержит даже ядерный удар»

    В Днепре продают очень интересное жилье.

    Сегодня 12:05
    3
    просмотров
    В Днепре сиделка задушила одеялом 41-летнюю женщину: что говорят в полиции
    В Днепре сиделка задушила одеялом 41-летнюю женщину: что говорят в полиции

    Жительница Днепра убила женщину за которой ухаживала.

    Сегодня 11:09
    просмотров
    Заряжайте все, что есть: в Днепре и области снова стабилизационные отключения электричества
    Заряжайте все, что есть: в Днепре и области снова стабилизационные отключения электричества

    Укрэнерго снова применила стабилизационные отключения в Днепре и области.

    Сегодня 10:38
    просмотров
    Возрождение “Мрії”: Украина начала строить новый самолет Ан-225
    Возрождение “Мрії”: Украина начала строить новый самолет Ан-225

    Украина начала строительство второго самолета модели Ан-225 “Мрія".

    Сегодня 10:33
    0
    просмотров
    ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов: названы новые потери России
    ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов: названы новые потери России

    Украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили еще 710 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны потери России достигли около 77 170 военных.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов, — Генштаб
    ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов, — Генштаб

    Защитники Украины отразили за минувшие сутки атаки российских оккупантов в районах 10 населенных пунктов на Донбассе. Захватчики ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Целевая мобилизация: к каким работам привлекут призывников из Днепра
    Целевая мобилизация: к каким работам привлекут призывников из Днепра

    Одним из способов привлечения трудоспособных лиц к общественно полезным работам станет целевая мобилизация. В Государственном центре занятости сообщили, что те категории населения, которые не будут принимать участия в боевых действиях, будут привлечены к восстановлению государства и ликвидации последствий войны после…

    Сегодня 09:00
    1
    просмотров
    Гигантские воронки: россия ударила ракетами по пригороду Запорожья
    Гигантские воронки: россия ударила ракетами по пригороду Запорожья

    Российские войска в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожской области, ударив ракетами С300 по одному из сел в пригороде областного центра. На месте прилета образовались гигантские воронки.

    Сегодня 08:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх